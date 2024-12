„Jest okazja? Jest Party!” – nowa aktywacja Oranżady Hellena Party

Od 1 grudnia br. do 31 stycznia 2025 r., potrwa nowy konkurs zorganizowany przez markę Oranżada Hellena Party, prowadzony pod hasłem „Jest Party? Jest Konkurs!”. Aby wziąć w nim udział, wystarczy w komentarzu pod postem na profilu @OranżadaHellena na Instagramie odpowiedzieć na pytanie: „Czy pamiętasz te magiczne chwile z dzieciństwa, które sprawiły, że serce biło Ci szybciej?” Im bardziej kolorowe i pełne emocji opowieści, tym większe szanse na wygraną.

- Chcemy inspirować konsumentów w każdym wieku do dostrzegania piękna w codziennych momentach i zachęcać ich do świętowania, nawet małych sukcesów. Kampania „Jest okazja? Jest Party!” doskonale odzwierciedla tę ideę, a konkurs to świetna motywacja do tego, by podzielić się swoją historią i pokazać, jak niewiele potrzeba, by poczuć pełnię szczęścia – mówi Joanna Kąkol, rzecznik prasowy Colian.

„Jest okazja? Jest Party!”

Aktywacja „Jest Party? Jest Konkurs!” to jeden z trzech filarów nowej kampanii reklamowej marki pod hasłem „Jest okazja? Jest Party!”. Pozostałe działania obejmują komunikację w przestrzeni digitalowej na platformach skierowanych do dzieci (np. Brainly, Kidoz) oraz dorosłych (m.in. Listonic), a także influencer marketing. W swoich kanałach SoMe wybrani twórcy, współpracujący z Oranżadą Party, będą prezentować inspirujące treści, ukazujące różnorodne, nietuzinkowe momenty warte celebracji. W punktach sprzedaży w całej Polsce akcję wspierają ekspozycje dedykowanych materiałów POS.