Grześki i Jeżyki zabierają pasażerów w świąteczną podróż linią 180!

Pasażerowie linii 180, kursującej na trasie Wilanów–Chomiczówka, mogą od połowy grudnia liczyć na słodkie upominki – od Jeżyki Coolki, przez wafle Grześki w różnych smakach, po czekoladowe Mikołaje Grześki.

Dodatkowo świątecznie udekorowane wnętrze autobusu, w połączeniu z nadawanymi na żywo audycjami Radia Kolor, tworzy niepowtarzalny klimat. W sumie rozdanych zostanie ponad 5000 prezentów, które będą miłą pamiątką dla wszystkich uczestników tego wyjątkowego przejazdu.

– Koniec roku to wyjątkowy czas, który inspiruje do kreatywnego podejścia. Z tego względu marki Grześki i Jeżyki postanowiły w angażujący i niecodzienny sposób wkroczyć do miejskiej przestrzeni. Wspólnie z Radiem Kolor i MZA stworzyły miejsce, w którym pasażerowie mogą nie tylko skosztować słodkich upominków, ale także na chwilę zwolnić, poczuć magię świąt i oderwać się od przedświątecznej gorączki – podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Świąteczny autobus będzie kursować do 22 grudnia, dając wielu osobom szansę na krótkie wytchnienie w czasie intensywnych przygotowań do Bożego Narodzenia. To idealna okazja, aby zapomnieć o liście zadań i pozwolić sobie na chwilę przyjemności w towarzystwie ulubionych słodkości.

Organizatorem akcji jest Radio Kolor we współpracy z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie. Koordynacją działań zajmuje się NAV agency, a wsparcie w zakresie public relations zapewnia Kolterman Media Communications.