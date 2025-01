Śliwka Nałęczowska w nowej odsłonie ART COLLECTION 2025

Śliwka Nałęczowska to wyjątkowe połączenie deserowej czekolady, aksamitnego kakaowego kremu i soczystej polskiej śliwki. Limitowana seria ART COLLECTION 2025 podkreśla nie tylko doskonały smak produktu, ale także jego artystyczną stronę. W tegorocznej kolekcji wykorzystano pięć nagrodzonych projektów, w tym jeden, który zdobi zarówno bombonierkę o gramaturze 300 g, jak i kartoniki w kształcie sztabek o wadze 190 g.

Artystyczna strona zmysłów

Śliwka Nałęczowska od lat wspiera młodych twórców, a od 2024 r. oferuje im szansę na zaprezentowanie swojej kreatywności na opakowaniach kultowych pralin. ART COLLECTION 2025 to rezultat konkursu „Design by Śliwka Nałęczowska 2024”, który łączy artystyczne wizje z praktycznym zastosowaniem. Nagrodzone projekty ukazują świeże spojrzenie na design, jednocześnie inspirując konsumentów do poznania nowej odsłony Śliwki Nałęczowskiej.

- Śliwka Nałęczowska to marka, która od lat promuje kreatywność i wspiera młodych twórców. Limitowana kolekcja ART COLLECTION 2025 to połączenie najwyższej jakości produktu z projektami, które wyróżniały się oryginalnością i pomysłowością. Cieszymy się, że możemy zaprezentować zwycięskie prace szerszemu gronu odbiorców, jednocześnie wzbogacając doświadczenie konsumentów o aspekt wizualny. Wierzymy, że ART COLLECTION 2025 to nie tylko uczta dla podniebienia, ale także dla oczu – podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Limitowana kolekcja ART COLLECTION 2025 dostępna jest w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji od stycznia br. Kampania wspierająca tę wyjątkową linię obejmie działania PR, promocję w mediach społecznościowych oraz współpracę z influencerami.

Producent: Colian Sp. z o.o.