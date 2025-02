Ruszają „Familijne Wtorki Filmowe”!

„Familijne Wtorki Filmowe” to wyjątkowa akcja skierowana do wielbicieli kina i fanów wafli numer 1 w Polsce – idealnych zarówno do chrupania solo, jak i do dzielenia się z najbliższymi. Aby wziąć w niej udział, wystarczy kupić dwa dowolne opakowania wafli Familijne na jednym paragonie, zachować go, zarejestrować dokument na www.familijne.pl, a następnie odebrać kod umożliwiający zakup biletu na wtorkowy seans za jedyne 10 zł. Promocja obowiązuje w kinach sieci Multikino, Cinema City, Helios oraz w wybranych kinach niezależnych.

- Tegoroczna aktywacja konsumencka „Familijne Wtorki Filmowe” potrwa do 31 stycznia 2026 r. i obejmie zasięgiem około 200 kin w prawie 100 miastach w całej Polsce - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian, i dodaje: To aż 52 tygodnie intensywnych działań, ukierunkowanych na wsparcie rotacji produktu poprzez wielokanałową komunikację. Kampania została zaplanowana tak, aby maksymalnie zwiększyć zasięg i zaangażowanie konsumentów, wykorzystując różnorodne narzędzia – od promocji w punktach sprzedaży, przez digital, po media tradycyjne. Dzięki temu zapewnia kompleksowe wsparcie i spójność całej akcji.

Akcja będzie szeroko promowana w punktach sprzedaży, Internecie, przez wybranych influencerów, a także za pośrednictwem outdooru, telewizji, kin, w tym dedykowanych familijnych sal oraz specjalnie przygotowanego spotu radiowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.familijne.pl. Wideo promujące aktywację dostępne jest na https://www.youtube.com/watch?v=ahfwFW_89QM

NOWOŚĆ Familijne Gofrowe wiśniowe!

To jednak nie koniec filmowych emocji i niezapomnianych wrażeń! Do oferty marki dołączyły nowe Familijne Gofrowe o smaku wiśniowym. To wyjątkowa propozycja, która za sprawą wafelka gofrowego zachwyca niezwykłą chrupkością wzbogaconą lekkim kremem z dodatkiem soku wiśniowego. Ta idealna harmonia sprawi, że każdy seans stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy.

Pamiętaj! Mus je schrupać… zanim znikną!

Producent: Colian Sp. z o.o.