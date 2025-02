Ruszyła trzecia edycja konkursu #MojaCOOLGirl marki Jeżyki!

Od 1 lutego do 31 marca br. potrwa konkurs konsumencki #MojaCOOLGirl zorganizowany przez markę Jeżyki z okazji Walentynek i Dnia Kobiet. Aby wziąć udział w tegorocznej edycji, wystarczy kupić dowolne Jeżyki Coolki za minimum 15 zł, zarejestrować kod na www.mojacoolgirl.pl, a następnie napisać za co doceniamy swoją drugą połówkę! Na zwycięzców czekają trzy nagrody główne po 10 tysięcy złotych oraz 40 podwójnych słodkich przesyłek z viralowymi kubkami termicznymi. Dodatkowo wszystkie zgłoszenia zostaną przedstawione w nietuzinkowej formie FOOH (Fake Out Of Home) na ścianie wieżowca w centrum Warszawy, a video z tej akcji będzie można udostępnić w mediach społecznościowych. Więcej informacji dostępnych jest na www.mojacoolgirl.pl

– #MojaCoolGirl to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim okazja do docenienia bliskich w wyjątkowy sposób. W tym roku stawiamy na jeszcze większy zasięg i angażujące formaty, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Silna obecność w digitalu, współpraca z influencerami oraz niebanalne wykorzystanie przestrzeni miejskiej sprawiają, że kampania nabiera nowoczesnego i interaktywnego charakteru - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Tegorocznej edycji towarzyszy szeroko zakrojone działania promocyjne, obejmujące telewizję, kampanie digitalowe (Meta, Pinterest, YouTube), współpracę z twórcami internetowymi oraz ekspozycję na wybranych nośnikach DOOH.

Za zakup mediów, strategię, kompleksową kreację oraz organizację konkursu odpowiada Agencja Vision & People. Doradztwo w obszarze public relations zapewnia Kolterman Media Communications.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Jeżyki

Produkt: