Oranżada Hellena zaprasza na pierwszą immersyjną kampanię w historii polskiego marketingu!

Oranżada Hellena zaprasza na wyjątkową immersyjną wystawę, która łączy sztukę, kreatywność i refleksję nad docenianiem siebie. Przez trzy dni uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w 12 unikalnych przestrzeniach, gdzie zintegrowane ekrany LED o powierzchni 800 m² przeniosą ich w świat kolorów oraz kultowego, musującego napoju w zupełnie nowej odsłonie. Wśród przygotowanych atrakcji znajdą się m.in. op-artowe instalacje inspirowane fraktalami i kalejdoskopowymi wzorami, interaktywna pływająca podłoga reagująca na każdy ruch odwiedzających oraz specjalna ścianka do robienia zdjęć z bliskimi osobami.

W duchu przewodniego hasła #Hellendż, na wejściu każdy uczestnik otrzyma puszkę Oranżady Hellena oraz specjalny bilecik do wypełnienia z miejscem na pochwałę siebie. Te osobiste notatki staną się częścią dalszej promocji akcji, podkreślając jej autentyczny charakter.

- Hellendż to coś więcej niż kampania – to zaproszenie do spojrzenia na siebie i otoczenie z nowej perspektywy. Właśnie dlatego postanowiliśmy pójść o krok dalej i stworzyliśmy przestrzeń, która angażuje i inspiruje, jednocześnie przekraczając tradycyjne granice marketingu – komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Wydarzenie będzie szeroko promowane w digitalu oraz przez wybranych twórców internetowych. Na wystawę zaproszono około 400 nano- i mikroinfluencerów z Warszawy i okolic, w tym m.in. Adama Szymańskiego, Martynę Wiśniowską czy Klaudię Bigus. Relacje z ich udziału pojawią się na profilach w mediach społecznościowych, zapewniając akcji dodatkowy zasięg i zaangażowanie.

Wystawę można zwiedzać od 14 do 16 lutego – w piątek w godzinach od 12:00 do 21:00, a w weekend od 10:00 do 21:00 – w Melt Museum w Warszawie. To idealna okazja, by przeżyć coś wyjątkowego solo, z przyjaciółmi lub w ramach nietuzinkowej walentynkowej przygody.

Za realizację akcji odpowiadają Magdalena Koszela – Marketing Manager, Aleksandra Prusiewicz – Junior Brand Manager oraz agencja Love Brands. Doradztwo w obszarze public relations zapewnia Kolterman Media Communications.