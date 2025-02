Wystartowała loteria konsumencka „Mieć Grzeszki? To się opłaca!”

Od 15 lutego do 30 września br. będą przyjmowane zgłoszenia do loterii konsumenckiej „Mieć Grzeszki? To się opłaca!”. Żeby wziąć w niej udział i mieć szansę na wygraną, wystarczy kupić dowolne Grześki za minimum 3 zł, zachować paragon, a następnie zarejestrować go na stronie www.oplacalnegrzeszki.pl

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody: co 20 minut (w godzinach 10:00–22:00) można wygrać 50 zł, codziennie do zdobycia są 3 nagrody po 100 zł, a co tydzień aż 5000 zł.

- Z początkiem roku wprowadziliśmy nową, innowacyjną formę aktywacji, która potrwa ponad 7 miesięcy. Dzięki niej nie tylko budujemy trwałą relację z konsumentami, ale również wzmacniamy przekaz, że z marką Grześki zawsze można wygrać. Prosty mechanizm loterii oraz spójna komunikacja zapewniają wymierne korzyści zarówno dla naszych klientów, jak i partnerów handlowych – podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Akcję wspierać będą działania promocyjne prowadzone w Internecie, z wybranymi influencerami oraz specjalnie przygotowane materiały POS w punktach sprzedaży. Dodatkowo informacje o aktywacji pojawią się na bankomatach w różnych lokalizacjach w całej Polsce.

Za zakup mediów, kompleksową kreację oraz organizację loterii odpowiada NAV Agency. Doradztwo w obszarze public relations zapewnia Kolterman Media Communications.