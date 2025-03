Wielkanocna uczta z Żurkiem JemyJemy i Pasztetem Dworskim

Żurek – tradycja w nowoczesnym wydaniu

Wielkanoc bez żurku? To niemal niemożliwe! Jak pokazują badania* niemal 53% Polaków nie wyobraża sobie świąt bez tej tradycyjnej potrawy. Każdy region ma swoją unikalną wersję tej zupy – na Mazowszu i Kujawach podaje się ją w chrupiącym, wydrążonym chlebie z białą kiełbasą i jajkiem, na Podhalu wzbogaca się o wędzony oscypek, a na Śląsku tradycyjnie serwuje się ją z tłuczonymi ziemniakami i skwarkami, gdzie jej głęboki smak podkreślają wędzone żeberka, boczek lub śląska kiełbasa.

Choć żurek to obowiązkowy punkt wielkanocnego menu, jego przygotowanie wymaga czasu i wprawy. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest Żurek JemyJemy – aromatyczna zupa inspirowana tradycyjną recepturą. Przygotowany na bazie naturalnego zakwasu z mąki żytniej, wzbogaconym o wysokiej jakości kiełbasę wieprzową, majeranek i czosnek. Dzięki temu zachwyca smakiem i doskonale wpisuje się w świąteczne menu. A co najlepsze? Jest gotowy w zaledwie kilka minut! Wystarczy podgrzać i cieszyć się pysznym żurkiem bez długiego gotowania.

Pasztety Dworskie – szlachetny smak tradycji

Pasztety to doskonały dodatek do wielkanocnego śniadania – świetnie komponują się ze świeżym pieczywem, chrzanem i ulubionymi warzywami. Pasztety Dworskie to propozycja dla tych, którzy cenią naturalne smaki i wysoką jakość składników. Przygotowane według tradycyjnych receptur i metod, oparte na starannie wyselekcjonowanym mięsie, idealnie doprawione i bez dodatku konserwantów.

Dostępne są w czterech wyjątkowych wariantach – z dzikiem, jeleniem, królikiem oraz kaczką – dzięki czemu każdy znajdzie swój ulubiony smak. Ich bogaty aromat sprawia, że doskonale sprawdzą się nie tylko podczas świątecznego śniadania, ale również jako elegancka przekąska na rodzinne spotkania.

W tym roku postaw na sprawdzone smaki i ciesz się Wielkanocą pełną tradycyjnych przysmaków – szybko, wygodnie i bez kompromisów w kwestii jakości!

