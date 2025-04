Wielkanoc pełna słodyczy z Colian

W świątecznej ofercie Colian – każdy znajdzie coś dla siebie!

HIT sprzedaży! Klasyka w karmelowej odsłonie od Goplany

Figurki Goplana o smaku karmelowym to jeden z wielkanocnych bestsellerów Colian, który co roku zachwyca zarówno wyglądem, jak i smakiem. Urocze postacie zajączka, kurczaczka i baranka doskonale komponują się z wielkanocnym klimatem, dodając mu odrobiny słodyczy. Kolekcja dziewięciu figurek to świetny dodatek do świątecznego koszyczka, efektowna ozdoba stołu lub po prostu mała chwila przyjemności przy kawie. Ich delikatny karmelowy smak i dopracowany kształt sprawiają, że trudno im się oprzeć!

Figurki Goplana o smaku karmelowym, 30 g, sugerowana cena detaliczna: 1,71 zł/szt.

Nowość! Świąteczne pisanki z serii Art Collection 2025 marki Solidarność

Na Wielkanoc Colian przygotował coś naprawdę wyjątkowego – eleganckie puszki w kształcie jajek, kryjące wyśmienite praliny Śliwka Nałęczowska i Złota Wiśnia. To część limitowanej edycji Art Collection 2025, gdzie doskonały smak spotyka się z artystycznym designem. Puszki dostępne są w dwóch wersjach – klasycznej oraz z unikatowym wzorem inspirowanym pracą nagrodzoną w konkursie Design by Śliwka Nałęczowska 2024. Wiosenne motywy sprawiają, że stanowią nie tylko wyśmienity wielkanocny upominek, ale także elegancką ozdobę świątecznego stołu.

Śliwka Nałęczowska, 150 g, sugerowana cena detaliczna: 26,50 zł/szt.

Złota Wiśnia, 146 g, sugerowana cena detaliczna: 26,50 zł/szt.

Czekoladowa przyjemność – Zając Grześki

W wielkanocnej ofercie Colian nie mogło zabraknąć Zająca Grześki z mlecznej czekolady z chrupiącym nadzieniem. Charakterystyczna postać z literą „G” to nie tylko pyszna przekąska, ale też doskonały dodatek do świątecznego koszyczka. Zając Grześki przypadnie do gustu zarówno młodszym, jak i starszym miłośnikom słodyczy, którzy cenią nowoczesne podejście do klasycznych wielkanocnych przysmaków. W końcu każdy ma swoje grzeszki… Grześki na Wielkanoc!

Zając Grześki, 29 g, sugerowana cena detaliczna: ok. 2,99 zł/szt.

Nowość! Wspólne chwile z Familijne Gofrowe o smaku wiśniowym!

Miłośnikom wafli, które mus schrupać zanim znikną, polecają się Familijne Gofrowe w limitowanej wersji wiśniowej. Połączenie lekkiego, gofrowego wafelka o niezwykłej chrupkości z delikatnym kremem o smaku wiśniowym, który zachwyca od pierwszego kęsa.

Familijne Gofrowe o smaku wiśniowym, 140 g, cena det. ok. 5,49 zł/szt.

Elegancja i jakość w perfekcyjnym duecie – czekoladki Goplana

Wyjątkowe połączenia smaków, delikatna czekolada z chrupiącymi drobinkami i eleganckie opakowanie – Goplana na wiosnę zachwyca nie tylko smakiem, ale i stylem. Wielbiciele owocowych nut pokochają mleczną czekoladę z aromatyczną pomarańczą, a miłośnicy bardziej wyrafinowanych kompozycji docenią idealne zestawienie czekolady deserowej z orzeźwiającą miętą. Dzięki stylowej tacce i starannie ułożonym pralinkom to nie tylko doskonała przekąska, ale również elegancki element świątecznego stołu.

Czekoladki mleczne o smaku pomarańczowym z chrupiącymi drobinkami, 162 g,

Czekoladki o smaku miętowym z chrupiącymi drobinkami, 162 g

Sugerowana cena detaliczna: 19,90 zł/szt.

Słodycz na specjalne okazje

Praliny Pistachio od Goplany to idealna propozycja dla miłośników pistacji. Aksamitne nadzienie z nutą alkoholu, otulone delikatną czekoladą Goplana, tworzy wyrafinowane połączenie smaków, które rozpływa się w ustach. To doskonały wybór zarówno na świąteczne spotkania w gronie najbliższych, jak i elegancki upominek, który zachwyci każdego konesera wyjątkowych słodkości.

Praliny Pistachio Goplana, 192 g, cena det. 17,50 zł/szt.

Prosto z serca – Jeżyki Coolki jako świąteczna przekąska

Jeżyki Coolki MILK i Jeżyki Coolki DARK to świetny wybór na świąteczne chwile i nie tylko. Praliny z delikatnym, ciasteczkowym kremem i karmelowym wnętrzem, oblane czekoladą Goplana – mleczną lub deserową – oraz posypane chrupiącymi orzechami, doskonale dopełnią wielkanocne słodkości. Eleganckie opakowanie sprawia, że to także świetny pomysł na upominek dla bliskich – bo nic tak nie cieszy, jak pyszna niespodzianka!