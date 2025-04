Niezrównane w smaku. Jedyne oryginalne – Jeżyki zaskakują kreatywną odsłoną

Kolaboracje są częścią kampanii „Niezrównane w smaku. Jedyne oryginalne”, pokazującej, że Jeżyki to nie tylko ulubiony smak konsumentów, ale też marka potrafiąca zaskakiwać świeżym podejściem i kreatywnością. Dowodem na to są dwie wyjątkowe współprace, doskonale wpisujące się w jej charakter – pełne smaku, pomysłu i autentyczności.

Jeżyki w puszystej, słodkiej postaci... donuta!

Z połączenia sił marki Jeżyki i warszawskiej cukierni MOD Donuts powstał donut inspirowany smakiem ciastek Jeżyki Classic – pełen bogactwa składników i apetycznych detali. Znajdziesz w nim wszystko, co dobrze znane i lubiane: karmel, bakalie oraz czekoladę, które przywodzą na myśl strukturę oryginalnego ciastka. Całość została udekorowana Jeżykami Tyci, które dodają mu charakteru i słodkiego wykończenia.

Ten wyjątkowy wypiek będzie dostępny tylko przez dwa tygodnie – od 11 do 25 kwietnia br. – w trzech warszawskich lokalizacjach:

MOD Donuts Flagship Store – ul. Paryska 37, Warszawa

– ul. Paryska 37, Warszawa MOD restauracja – ul. Oleandrów 8, Warszawa

– ul. Oleandrów 8, Warszawa Wyspa MOD Donuts / Mysia 3 – Dom Handlowy, Warszawa

Styl oryginalny, jak… Jeżyki!

To jednak nie wszystko! Jeżyki postawiły na modę i zaprosiły do projektu polską markę odzieżową MIRONS, która słynie z autorskiego stylu oraz dbałości o detale. Efektem współpracy jest specjalna kolekcja koszulek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny trafią do sprzedaży online w edycji limitowanej do 10 sztuk. Dodatkowo przez tydzień do zakupów dołączane będą jedyne w swoim rodzaju Jeżyki – jako słodka niespodzianka dla fanów oryginalnego smaku.

Link do spotu na YouTubie: https://www.youtube.com/watch?v=CE2brmXLo2Y

Jeżyki – niezrównane w smaku, jedyne oryginalne

Jeżyki Classic – kruche ciastko z aksamitnym karmelem, najeżone bakaliami i oblane gęstą czekoladą Goplana – od lat pozostają numerem 1 w swojej kategorii. Ich wyrazisty smak i charakterystyczny kształt trudno pomylić z czymkolwiek innym. Starannie dobrane składniki, wyjątkowa struktura i idealnie wyważona słodycz sprawiają, że Jeżyki od dawna towarzyszą codziennym chwilom przyjemności. To coś więcej niż deser – to smak, który pasuje do każdej okazji: od popołudniowej przerwy, przez spotkanie z bliskimi, po drobną nagrodę tylko dla siebie.

Producent: Colian

Marka: Jeżyki