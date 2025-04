Appetita wystartowała z konkursem „POCZUJ SMAK WIOSNY!”

Do 7 maja br. potrwa konkurs konsumencki „POCZUJ SMAK WIOSNY!” zorganizowany przez markę Appetita. Aby wziąć w nim udział, wystarczy kupić w sieci sklepów Dino dowolną przyprawę Appetita w mniejszym opakowaniu, a następnie sfotografować ją w wiosennej scenerii, np. na tle kwitnących drzew, świeżych nowalijek lub po prostu błękitnego nieba. Zdjęcie należy dodać pod postem konkursowym na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku i dokończyć zdanie: „Wiosna rozbudza we mnie apetyt na...” Liczy się kreatywność, osobisty styl i odrobina kulinarnej fantazji.

– Nasze dotychczasowe konkursy pokazały, że inicjatywy łączące pasję kulinarną z możliwością wyrażenia siebie cieszą się dużym zainteresowaniem. „POCZUJ SMAK WIOSNY!” to naturalna kontynuacja tej idei. Chcemy inspirować do działania, zachęcać do dzielenia się własną perspektywą i odkrywania nowych smaków. To także wyraz naszej filozofii „Gotuj dla wygody”, która podkreśla, że przyrządzanie posiłków może być jednocześnie proste, twórcze i pełne radości – podkreśla Joanna Kąkol, rzecznik prasowy Colian.

Kampania promująca konkurs obejmuje działania w mediach społecznościowych, w punktach sprzedaży oraz w Internecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.smakistyl.pl oraz na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku.