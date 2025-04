Nowości i klasyka w lodowej ofercie Colian

Wraz z nadejściem wiosny firma Colian zaprezentowała tegoroczną ofertę lodów, która odpowiada na oczekiwania współczesnych klientów i doskonale wpisuje się w rosnący trend lodów całorocznych.

Nowością są lody familijne Oranżada Hellena Milk 900 ml. Produkt inspirowany smakiem kultowego napoju, idealnie sprawdzi się jako pyszny, schłodzony deser dla całej rodziny – nie tylko w ciepłe miesiące, ale również poza nimi. Kremowa baza śmietankowa wzbogacona oranżadowym sosem sprawi, że każdy kęs będzie przyjemnym powrotem do znanego, orzeźwiającego smaku – w wyjątkowej odsłonie.

Drugim filarem tegorocznej oferty jest Lodowa Kanapka Grześki. Znajdziemy w niej aksamitne lody kakaowe zamknięte między chrupiącymi waflami. To niezwykłe zestawienie zapewnia doskonały smak oraz przyjemne doznania sensoryczne, które zaskoczą każde podniebienie. Produkt świetnie sprawdzi się w upalne dni jako pyszna, słodka przekąska.

– Budując ofertę lodów, sięgamy po marki o ugruntowanej pozycji i emocjonalnym potencjale. Nowe lody familijne Oranżada Hellena Milk oraz rozszerzenie linii Grześki o Lodową Kanapkę to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych konsumentów – łączymy przywiązanie do znanych smaków z formatami, które pasują do codziennego stylu życia. Równocześnie stawiamy na różnorodność – w naszej ofercie nie brakuje również propozycji dla fanów pralin, ciastek czy klasycznych lodów wodnych – podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian

W tegorocznym portfolio znajdziemy również lody Jeżyki (na patyku i w kubku), Grześki w wersji impulsowej oraz familijnej, a także lody Śliwka Nałęczowska na patyku. Uzupełnieniem oferty jest pełna gama impulsowych lodów Oranżada Hellena – w formie świderka, tuby oraz mlecznego wariantu z oranżadową otoczką.

Działania promocyjne związane z promocją nowych lodów Oranżada Hellena Milk wspierać będzie ogólnopolska kampania pod hasłem „Lody COOLtowe Oranżadowe”, obejmująca komunikację digital, współpracę z influencerami, outdoor oraz silne wsparcie w punktach sprzedaży.

Producent: Colian sp. z o.o.

Marki: Oranżada Hellena, Grześki, Jeżyki, Śliwka Nałęczowska