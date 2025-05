Soo Cola! Soo Good - nowa propozycja od marki Hellena

Soo Cola! Soo Good to coś więcej niż napój typu cola. Dzięki 20% zawartości soku owocowego, nie tylko orzeźwia, ale także zachwyca autentycznym aromatem. To oferta dla osób, które cenią dobrze znany smak, ale oczekują świeżości i najwyższej jakości, wyczuwalnej od pierwszego łyku.

- Hellena od lat buduje swoją pozycję dzięki niebanalnym smakom i odważnym decyzjom. Soo Cola! Soo Good to kolejny przykład podejścia, w którym łączymy to, co klasyczne, z tym, co zaskakujące. To produkt, który rozszerza nasze portfolio, ale przede wszystkim - trafia w gusta współczesnych klientów - komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Soo good, soo sparkling!

Soo Cola! Soo Good charakteryzuje się bardzo dobrym nagazowaniem, zapewniającym orzeźwienie zarówno na co dzień, jak i podczas spotkań towarzyskich. Doskonale komponuje się z domowymi posiłkami, a także sprawdza się jako baza do koktajli i drinków.

Czerwona etykieta z wyraźnym logo Hellena gwarantuje widoczność produktu na półce i wzmacnia jego rozpoznawalność w punkcie sprzedaży. Za projekt odpowiada agencja Creative Ideas Marek Wojcieszyński.

Soo Cola! Soo Good będzie dostępna zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym kanale dystrybucji, w rekomendowanej cenie detalicznej ok. 5,99 zł.

Producent: Colian Sp. z o.o.