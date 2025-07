JemyJemy i Profi partnerami Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich!

Górskie krajobrazy, sportowe emocje i… coś pysznego w strefie pełnej smaku! Marka JemyJemy po raz kolejny zagości na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich - tym razem w towarzystwie marki Profi. Obie zadbają o to, by zawodnicy i kibice mogli złapać chwilę oddechu, dobrze zjeść i poznać produkty, które świetnie sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i podczas aktywności fizycznej.