Nowa odsłona #Hellendżu! Muzyczne wyzwanie z udziałem topowych twórców

W te wakacje wystartowała kolejna edycja działań, w których marka Oranżada Hellena ponownie przeplata energię młodego pokolenia z ważnym przesłaniem. Towarzyszące inicjatywie hasło „Cudze chwalicie, a siebie?” - obecne w komunikacji od samego początku – tym razem nabiera rytmu i brzmienia. Do współpracy zaproszono znanych twórców z TikToka i Instagrama, m.in. Julię Żugaj, Magdę Beredę, Mr. Polskę, Dominika Dudka, Maję Krzyżewską oraz Kubę Szmajkowskiego, którzy łącznie docierają do ponad 7 milionów obserwatorów. W kampanii artyści dzielą się w swoich mediach społecznościowych osiągnięciami, z których są naprawdę dumni - inspirując fanów do publikowania własnych sukcesów w ramach #hellendż.

- Muzyka to dla współczesnych odbiorców jeden z najważniejszych sposobów wyrażania emocji i budowania tożsamości. Właśnie dlatego postawiliśmy na osoby, które potrafią mówić ich językiem oraz zachęcać do odkrywania własnej wartości, a także doceniania i celebrowania osiągnięć - komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Akcję dodatkowo wspierają konkursy z nagrodami, w których do wygrania są bluzy #Hellendż oraz zestawy kultowej Oranżady Hellena.

Głosu pokolenia

Nowa odsłona kampanii wzmacnia wizerunek marki jako bliskiej młodym i wrażliwej na ważne tematy społeczne. Dzięki mocnemu przekazowi i współpracy z rozpoznawalnymi twórcami działania przyciągają uwagę, inspirują do kreatywności i budują silne relacje z odbiorcami.

Za realizację projektu odpowiadają: Magdalena Koszela - Marketing Manager i Aleksandra Prusiewicz - Junior Brand Manager w firmie Colian oraz agencja LoveBrands Group. Obsługę public relations zapewnia Kolterman Media Communications.