Nowy format Oranżady Hellena do kupienia w sieci Żabka

Marka Oranżada Hellena, należąca do firmy Colian, obok dobrze znanych formatów familijnych o pojemności 1,25 l konsekwentnie rozwija linię poręcznych opakowań - m.in. w puszkach i mniejszych butelkach. To praktyczne warianty, które odpowiadają na aktualne trendy rynkowe i potrzeby współczesnych odbiorców.

Właśnie w tym duchu powstała nowa odsłona Oranżady Hellena - napoju, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Charakterystyczny, landrynkowy smak, dodatek soku owocowego i intensywnie musujące bąbelki sprawiają, że świetnie sprawdzi się zarówno w codziennych sytuacjach, jak i podczas wyjątkowych chwil.

- Oranżada Hellena to napój, który zna i kocha cała Polska. Wersja 500 ml w puszce to ukłon w stronę współczesnych konsumentów – dynamicznych, aktywnych, ceniących wygodę. Nowy format ułatwia dostęp do kultowego smaku, który od lat budzi pozytywne skojarzenia i przywołuje uśmiech. Cieszymy się, że wspólnie z siecią Żabka możemy zaoferować dobrze znany produkt w świeżej odsłonie - komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Oranżada Hellena 500 ml dostępna jest w sieci sklepów Żabka w rekomendowanej cenie detalicznej ok. 4,99 zł.

Za produkt odpowiada Magdalena Koszela, Marketing Manager Colian.