Oranżada Hellena partnerem TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!
Kultowa, wybitna i jedyna w swoim rodzaju Oranżada Hellena po raz kolejny dołączyła do grona partnerów TOP OF THE TOP Sopot Festival - jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce. Od 18 do 21 sierpnia br. w magicznej scenerii Opery Leśnej w Sopocie zabrzmią największe przeboje w wykonaniu gwiazd polskiej i zagranicznej estrady. Marka zadba, aby festiwal rozbłysnął oranżadową energią - z mocnym brandingiem, efektownymi neonami, strefami relaksu i pełną wrażeń Kiss Cam.
2025-08-18, 14:23

TOP OF THE TOP Sopot Festival to cztery wieczory pełne artystycznych emocji, które co roku przyciągają tysiące fanów - zarówno do amfiteatru, jak i przed ekrany telewizorów. Na scenie pojawią się m.in. Agnieszka Chylińska, T.Love, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Blue Café, Margaret i wielu innych, którzy porwą publiczność do tańca oraz wspólnego śpiewania. Całość dopełnią musujące bąbelki Oranżady Hellena.

W tym roku marka zadbała, aby jej obecność była widoczna na każdym kroku - od działań digitalowych i billboardów sponsorskich emitowanych w TVN, po rozbudowany branding w samej Operze Leśnej. Tam uwagę przyciągną m.in. lokowanie produktu na backstage’u, podświetlany neon w strefie zielonej oraz imponujący napis z logo brandu wkomponowany w dach amfiteatru.

Na festiwalowiczów czeka również strefa gastronomiczna z darmową Oranżadą i wygodnymi miejscami do relaksu, a dla gości premium przygotowano specjalną Strefę VIP z barmanem oraz koktajlami na bazie kultowego napoju. Publiczność dodatkowo rozgrzeje i rozbawi niezawodna kamera Kiss Cam. 

- Udział w TOP OF THE TOP Sopot Festival to dla nas wyjątkowa okazja, by połączyć niepowtarzalną atmosferę tego wielkiego muzycznego wydarzenia z orzeźwieniem, które tak dobrze znają i cenią nasi konsumenci - podkreśla Magdalena Koszela, Marketing Manager marki Oranżada Hellena i dodaje: - Chcemy być blisko ludzi, wspólnie celebrować te niezwykłe momenty oraz tworzyć wspomnienia, które zostaną jeszcze długo po zakończeniu koncertów. Dlatego w tym roku przygotowaliśmy dla uczestników liczne atrakcje i wyjątkowe aktywacje, które sprawią, że obecność marki będzie odczuwalna na każdym kroku.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w stacji TVN, dając widzom w całej Polsce szansę doświadczyć magii jednego z najbardziej legendarnych festiwali w kraju.

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
ZAŁĄCZNIKI
colian_oranzada_hellena_1.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kolterman Media Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.