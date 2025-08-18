Oranżada Hellena partnerem TOP OF THE TOP Sopot Festival 2025!

TOP OF THE TOP Sopot Festival to cztery wieczory pełne artystycznych emocji, które co roku przyciągają tysiące fanów - zarówno do amfiteatru, jak i przed ekrany telewizorów. Na scenie pojawią się m.in. Agnieszka Chylińska, T.Love, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Blue Café, Margaret i wielu innych, którzy porwą publiczność do tańca oraz wspólnego śpiewania. Całość dopełnią musujące bąbelki Oranżady Hellena.

W tym roku marka zadbała, aby jej obecność była widoczna na każdym kroku - od działań digitalowych i billboardów sponsorskich emitowanych w TVN, po rozbudowany branding w samej Operze Leśnej. Tam uwagę przyciągną m.in. lokowanie produktu na backstage’u, podświetlany neon w strefie zielonej oraz imponujący napis z logo brandu wkomponowany w dach amfiteatru.

Na festiwalowiczów czeka również strefa gastronomiczna z darmową Oranżadą i wygodnymi miejscami do relaksu, a dla gości premium przygotowano specjalną Strefę VIP z barmanem oraz koktajlami na bazie kultowego napoju. Publiczność dodatkowo rozgrzeje i rozbawi niezawodna kamera Kiss Cam.

- Udział w TOP OF THE TOP Sopot Festival to dla nas wyjątkowa okazja, by połączyć niepowtarzalną atmosferę tego wielkiego muzycznego wydarzenia z orzeźwieniem, które tak dobrze znają i cenią nasi konsumenci - podkreśla Magdalena Koszela, Marketing Manager marki Oranżada Hellena i dodaje: - Chcemy być blisko ludzi, wspólnie celebrować te niezwykłe momenty oraz tworzyć wspomnienia, które zostaną jeszcze długo po zakończeniu koncertów. Dlatego w tym roku przygotowaliśmy dla uczestników liczne atrakcje i wyjątkowe aktywacje, które sprawią, że obecność marki będzie odczuwalna na każdym kroku.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w stacji TVN, dając widzom w całej Polsce szansę doświadczyć magii jednego z najbardziej legendarnych festiwali w kraju.