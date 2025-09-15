Grześki Bonus Paka, cashback i wróżka z TV!

W sierpniu wystartowała aktywacja konsumencka „Grześki mówią zyskasz z Bonus Paką”, która potrwa do 30 września br. Aby otrzymać zwrot kosztów produktu zakupionego od 1 sierpnia, wystarczy zarejestrować paragon na stronie www.bonuspaka.pl. Promocja dotyczy małych multipaków Grześki - zestawów po 3 i 5 sztuk. To prosty i szybki sposób na oszczędność, szczególnie przydatny, gdy codziennych wydatków nie brakuje.

- Grześki Bonus Paka doskonale wpisują się w trend praktycznych, ekonomicznych zakupów - są wygodne, opłacalne i świetnie sprawdzają się zarówno jako szybka przekąska do szkoły czy pracy, jak i format idealny do podzielenia się z innymi - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian, i dodaje: - Wprowadzając ten produkt, chcieliśmy zaproponować coś, co realnie ułatwi codzienność - zwłaszcza w wymagającym czasie początku roku szkolnego i powrotu do rutyny. Połączenie nowej propozycji z prostym mechanizmem cashbacku to odpowiedź na aktualne potrzeby konsumentów oraz sposób na budowanie pozytywnego doświadczenia z marką.

Akcję wspiera szeroko zakrojona komunikacja marketingowa, zbudowana wokół humorystycznej kreacji z wróżką rodem ze szklanego ekranu. Bohaterka z przymrużeniem oka „przepowiada” zwrot pieniędzy na konto, pojawiając się zarówno w nowym 15-sekundowym spocie emitowanym w największych stacjach telewizyjnych, jak i w materiałach digitalowych. Działania obejmują również obecność w serwisach VOD i kinach, aktywności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok), dedykowane treści na YouTube, udział w Juwenaliach Warszawskich oraz wsparcie sprzedaży poprzez nośniki POS w punktach handlowych. Dodatkowym elementem jest specjalny numer telefonu widoczny w reklamach i kanałach online. Po jego wybraniu można usłyszeć pełną dystansu i grześkowego humoru… przepowiednię. Całości towarzyszy lekki, zabawny i nieco ezoteryczny klimat.

Równolegle marka realizuje także loterię konsumencką „Mieć Grzeszki? To się opłaca!”, w której codziennie do wygrania są nagrody pieniężne. Szczegóły na stronie www.oplacalnegrzeszki.pl.

Całościowy nadzór nad akcją po stronie marki sprawuje Kamil Wójcik - Brand Manager marki Grześki, natomiast działaniami digitalowymi kieruje Małgorzata Stepaniuk – Digital Manager w Colian. Za opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii, przygotowanie materiałów i realizację aktywacji cashback odpowiada NAV agency. Spot wyprodukował Spokój Film, a jego reżyserem jest Miłosz Sakowski. Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Initiative. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.