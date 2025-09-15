Grześki Bonus Paka, cashback i wróżka z TV!
Grześki rozpoczynają drugą połowę roku z mocnym przytupem - nową ofertą i intensywną kampanią promocyjną. Jej osią jest premiera Grześków Bonus Paka, czyli zestawów kultowych wafli kakaowych (36 g), dostępnych w praktycznych multipakach po 3 lub 5 sztuk. Nowości towarzyszy akcja cashback oraz zintegrowane działania 360°, obejmujące telewizję, digital, media społecznościowe, event i materiały POS w punktach sprzedaży.
2025-09-15, 14:16

W sierpniu wystartowała aktywacja konsumencka „Grześki mówią zyskasz z Bonus Paką”, która potrwa do 30 września br. Aby otrzymać zwrot kosztów produktu zakupionego od 1 sierpnia, wystarczy zarejestrować paragon na stronie www.bonuspaka.pl. Promocja dotyczy małych multipaków Grześki - zestawów po 3 i 5 sztuk. To prosty i szybki sposób na oszczędność, szczególnie przydatny, gdy codziennych wydatków nie brakuje.

- Grześki Bonus Paka doskonale wpisują się w trend praktycznych, ekonomicznych zakupów - są wygodne, opłacalne i świetnie sprawdzają się zarówno jako szybka przekąska do szkoły czy pracy, jak i format idealny do podzielenia się z innymi - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian, i dodaje: - Wprowadzając ten produkt, chcieliśmy zaproponować coś, co realnie ułatwi codzienność - zwłaszcza w wymagającym czasie początku roku szkolnego i  powrotu do rutyny. Połączenie nowej propozycji z prostym mechanizmem cashbacku to odpowiedź na aktualne potrzeby konsumentów oraz sposób na budowanie pozytywnego doświadczenia z marką.

Akcję wspiera szeroko zakrojona komunikacja marketingowa, zbudowana wokół humorystycznej kreacji z wróżką rodem ze szklanego ekranu. Bohaterka z przymrużeniem oka „przepowiada” zwrot pieniędzy na konto, pojawiając się zarówno w nowym 15-sekundowym spocie emitowanym w największych stacjach telewizyjnych, jak i w materiałach digitalowych. Działania obejmują również obecność w serwisach VOD i kinach, aktywności w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok), dedykowane treści na YouTube, udział w Juwenaliach Warszawskich oraz wsparcie sprzedaży poprzez nośniki POS w punktach handlowych. Dodatkowym elementem jest specjalny numer telefonu widoczny w reklamach i kanałach online. Po jego wybraniu można usłyszeć pełną dystansu i grześkowego humoru… przepowiednię. Całości towarzyszy lekki, zabawny i nieco ezoteryczny klimat.

Równolegle marka realizuje także loterię konsumencką „Mieć Grzeszki? To się opłaca!”, w której codziennie do wygrania są nagrody pieniężne. Szczegóły na stronie www.oplacalnegrzeszki.pl.

Całościowy nadzór nad akcją po stronie marki sprawuje Kamil Wójcik - Brand Manager marki Grześki, natomiast działaniami digitalowymi kieruje Małgorzata Stepaniuk – Digital Manager w Colian. Za opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii, przygotowanie materiałów i realizację aktywacji cashback odpowiada NAV agency. Spot wyprodukował Spokój Film, a jego reżyserem jest Miłosz Sakowski. Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Initiative. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
ZAŁĄCZNIKI
grzeski-bonus-paka.jpeg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kolterman Media Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.