Appetita wystartowała z nowym konkursem „ZABIERZ SMAK ZE SOBĄ!”

Do 15 października br. potrwa aktywacja konsumencka „ZABIERZ SMAK ZE SOBĄ!” organizowana przez markę Appetita. Aby wziąć w niej udział, wystarczy kupić w sieci Dino co najmniej dwie przyprawy Appetita w mniejszym opakowaniu, przygotować posiłek na wynos - np. w pudełku czy słoiku - i sfotografować go z widocznymi przyprawami. Zgłoszenie w formie zdjęcia wraz z dokończonym zdaniem „Gdy Appetitę dodaję, smakowite danie powstaje…” trzeba zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku. Jury oceni przede wszystkim oryginalność, ciekawy pomysł oraz efekt wizualny przesłanych propozycji.

- Nasze działania od zawsze zachęcają do kulinarnej zabawy i pokazują, że przyprawy Appetita potrafią odmienić codzienność. Tym razem inspirujemy do tego, aby nawet szybkie posiłki przygotowane na wynos nabierały wyjątkowego charakteru. Akcja „ZABIERZ SMAK ZE SOBĄ!” to okazja, by udowodnić, że każdy może wnieść odrobinę magii do swojej kuchni - podkreśla Joanna Kąkol, rzecznik prasowy Colian.

Kampania towarzysząca konkursowi obejmuje aktywności w mediach społecznościowych, materiały w punktach sprzedaży oraz działania online. Szczegóły, w tym regulamin, są dostępne na stronie www.smakistyl.pl oraz na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Appetita