Limitowana Śliwka Nałęczowska ART COLLECTION 2025 na święta

Nowa kolekcja to kontynuacja inicjatywy, w ramach której marka Śliwka Nałęczowska wspiera młodych twórców, umożliwiając im zaprezentowanie swojej kreatywności na opakowaniach kultowych pralin. W tegorocznej odsłonie ART COLLECTION znalazło się sześć projektów – trzy dedykowane bombonierkom 300 g oraz trzy kartonikom w kształcie sztabki o gramaturze 190 g.

Ta wyjątkowa oprawa skrywa w sobie niezmienną klasykę – kompozycję deserowej czekolady, aksamitnego kremu kakaowego i kandyzowanej polskiej śliwki, smak, który konsumenci doceniają od lat. Z zewnątrz natomiast - świeże spojrzenie na design, nadające produktowi unikalny, kolekcjonerski charakter i wpisujące się w trend łączenia sztuki z markami premium.

- Śliwka Nałęczowska od lat inspiruje i wspiera artystów, dając im przestrzeń do zaprezentowania kreatywności w praktycznym wymiarze. Limitowana ART COLLECTION 2025 w świątecznej odsłonie to synergia pomiędzy doskonałą jakością pralin a oryginalnym wzornictwem, które przyciąga uwagę konsumentów. Wierzymy, że ta inicjatywa umocni postrzeganie brandu jako innowacyjnego, a jednocześnie zakorzenionego w tradycji - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Premierze serii towarzyszy kampania „Śliwka Nałęczowska na Święta”, obejmująca działania PR, promocję w mediach społecznościowych oraz materiały POS w punktach sprzedaży.

Śliwka Nałęczowska ART COLLECTION 2025 dostępna jest w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji od października br.

Producent: Colian Sp. z o.o.