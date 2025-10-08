Limitowana Śliwka Nałęczowska ART COLLECTION 2025 na święta
Śliwka Nałęczowska - ikoniczna polska marka, symbol smaku, jakości i tradycji - po raz kolejny łączy pokolenia w niezwykły sposób. Od października br. w sprzedaży dostępna jest wyjątkowa seria ART COLLECTION 2025 - praliny w eleganckich opakowaniach ozdobionych grafikami młodych artystów nagrodzonych w konkursie „Design by Śliwka Nałęczowska 2025”. Tegoroczna linia obejmuje sześć unikalnych wzorów, które podkreślają charakter brandu i jego silne związki z designem.
2025-10-08, 11:23

Nowa kolekcja to kontynuacja inicjatywy, w ramach której marka Śliwka Nałęczowska wspiera młodych twórców, umożliwiając im zaprezentowanie swojej kreatywności na opakowaniach kultowych pralin. W tegorocznej odsłonie ART COLLECTION znalazło się sześć projektów – trzy dedykowane bombonierkom 300 g oraz trzy kartonikom w kształcie sztabki o gramaturze 190 g.

Ta wyjątkowa oprawa skrywa w sobie niezmienną klasykę – kompozycję deserowej czekolady, aksamitnego kremu kakaowego i kandyzowanej polskiej śliwki, smak, który konsumenci doceniają od lat. Z zewnątrz natomiast - świeże spojrzenie na design, nadające produktowi unikalny, kolekcjonerski charakter i wpisujące się w trend łączenia sztuki z markami premium.

- Śliwka Nałęczowska od lat inspiruje i wspiera artystów, dając im przestrzeń do zaprezentowania kreatywności w praktycznym wymiarze. Limitowana ART COLLECTION 2025 w świątecznej odsłonie to synergia pomiędzy doskonałą jakością pralin a oryginalnym wzornictwem, które przyciąga uwagę konsumentów. Wierzymy, że ta inicjatywa umocni postrzeganie brandu jako innowacyjnego, a jednocześnie zakorzenionego w tradycji - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian.

Premierze serii towarzyszy kampania „Śliwka Nałęczowska na Święta”, obejmująca działania PR, promocję w mediach społecznościowych oraz materiały POS w punktach sprzedaży.

Śliwka Nałęczowska ART COLLECTION 2025 dostępna jest w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji od października br.

Producent: Colian Sp. z o.o.

  • Marka: Śliwka Nałęczowska
  • Produkt: Śliwka Nałęczowska Art Collection 2025, 190 g, cena det. ok. 17 zł/szt.
  • Produkt: Śliwka Nałęczowska Art Collection 2025, 300 g, cena det. ok. 30 zł /szt.
Beata Kolterman
kartonik-sliwka-domek190g.jpg kartonik-sliwka-dziadek-do-orzechow-190g.jpg kartonik-sliwka-kolednicy-190g.jpg sliwka-nal_bombo-300g_art-design_2.jpg sliwka-nal_bombo-300g_art-design_3.jpg sliwka-nal_bombo-300g_art-design.jpg
