Potwornie pyszne Halloween z Colian!
Z okazji Halloween Colian przygotował linię słodyczy, które idealnie oddają klimat tego wyjątkowego dnia. Wśród propozycji znalazły się Figurki Goplana, cukierki Mister Ron, Toffino oraz Grześki Orzechowe – produkty dobrze znane konsumentom i od lat chętnie wybierane przez miłośników słodkości w każdym wieku.
2025-10-28, 10:34

Halloween z roku na rok coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku. Dla branży słodyczowej to okazja, by wyróżnić się oryginalnym designem i zaproponować konsumentom produkty w wyjątkowej, tematycznej formie. Colian odpowiada na ten trend, przygotowując dedykowaną linię słodkości w limitowanej edycji.

- W ostatnich latach obserwujemy, że Halloween zyskuje coraz większe znaczenie sprzedażowe, a zainteresowanie konsumentów limitowanymi edycjami słodyczy systematycznie rośnie. Klienci oczekują dziś nie tylko wysokiej jakości i dobrego smaku, lecz także elementu zabawy czy oryginalnej formy podania. Nasza oferta na ten sezon odpowiada właśnie na te potrzeby - łączy popularne marki Colian z kreatywną oprawą, która wzmacnia doświadczenie zakupowe i konsumpcyjne - komentuje Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy firmy Colian.

Figurki Goplana

W tym roku dostępne są w trzech odsłonach: Strasznej Dyni, Duszka Łakomczuszka i Kotka Psotka. Figurki o smaku karmelowym w halloweenowym wydaniu to smaczna i zabawna alternatywa dla tradycyjnych słodyczy rozdawanych podczas zabawy w „cukierek albo psikus”.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1,99 zł/szt.

Cukierki Mister Ron

W halloweenowym klimacie liczy się każdy szczegół, dlatego Mister Ron pojawił się w czarnych opakowaniach z motywami charakterystycznymi dla tego święta. W środku kryje się duet kremu truskawkowego i śmietankowego, oblany warstwą czekolady – połączenie, które dodaje chwilom słodko-upiornego uroku.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 39,99 - 49,99zł/kg 

Cukierki Grześki Orzechowe

Poręczne łakocie w czekoladzie mlecznej skrywają orzechowe nadzienie, któremu trudno się oprzeć. Idealne na halloweenowy poczęstunek – sprawdzą się zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych miłośników słodyczy.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 39,99 - 49,99zł/kg

Cukierki Toffino

Delikatna czekoladowa otoczka skrywa aksamitne karmelowe nadzienie. To duet smaków, któremu trudno się oprzeć. Idealne, aby wrzucić je do miski z cukierkami dla małych łowców psikusów albo podjadać podczas wieczoru pełnego upiornych atrakcji.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 39,99 - 49,99zł/kg

Pełna oferta halloweenowych produktów Colian dostępna jest we wszystkich większych punktach sprzedaży detalicznej.

