Smak, który łączy! Profi i JemyJemy z największą kampanią digitalową ostatnich lat

Rekordowy zasięg kampanii digitalowej

Jesienna odsłona kampania Profi i JemyJemy prowadzona jest w modelu programmatic display i video, a jej zasięg robi ogromne wrażenie. Reklamy zostaną wyświetlone ponad 156 milionów razy, docierając do przeszło 25 milionów internautów w całej Polsce, którzy zobaczą je średnio co najmniej sześć razy. Kreacje pojawiają się na najpopularniejszych portalach, takich jak Onet, Interia, WP czy Pogoda.pl, a także w mediach społecznościowych - Facebooku, Instagramie i TikToku. Całość uzupełniają krótkie, angażujące filmy wideo emitowane w serwisie YouTube.

- Dla JemyJemy to kolejny etap konsekwentnego budowania wizerunku jako marki nowoczesnej, dynamicznej i bliskiej codziennym potrzebom konsumentów. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, którzy cenią smak, wygodę i wysoką jakość produktów. Dzięki tak dużej kampanii możemy jeszcze skuteczniej przypominać, że nasze zupy i dania gotowe to idealne rozwiązanie na każdy dzień - mówi Aleksandra Duszyńska, Specjalista ds. Marketingu w firmie Profi S.A.

- Profi to marka, która od lat kojarzy się ze smakiem i tradycją. Dziś rozwijamy ten wizerunek, łącząc doświadczenie z nowoczesnym podejściem do komunikacji. Obecność w kanałach digitalowych pozwala nam skutecznie inspirować młodsze pokolenie konsumentów i pokazywać, że pasztet Profi to nie tylko klasyka na kanapce, ale także produkt o wielu kulinarnych zastosowaniach. Z kolei dzięki wykorzystaniu m.in. geotargetowania docieramy dokładnie tam, gdzie zapadają decyzje zakupowe - w pobliżu sklepów z naszymi promocjami, co przekłada się na jeszcze większą skuteczność kampanii - podkreśla Beata Mielcarek, Senior Brand Manager marki Profi.

Wspólny cel - silniejsze marki, większy zasięg

Szeroko zakrojone działania komunikacyjne to kolejny etap rozwoju Profi i JemyJemy, które konsekwentnie wzmacniają swoją pozycję poprzez nowoczesne, angażujące formy promocji. Profi, jako lider w swojej kategorii*, rozwija wizerunek brandu bliskiego konsumentom i otwartego na innowacyjne rozwiązania marketingowe. JemyJemy natomiast jako młoda marka, która szturmem zdobyła rynek i dziś jest numerem jeden** w swojej kategorii, w krótkim czasie osiągnęła 45%*** rozpoznawalności wśród odbiorców segmentu zup gotowych. To potwierdza jej dynamiczny rozwój oraz konsekwentne budowanie pozycji rynkowej. Oba brandy realizują odrębne, dopasowane do swoich grup docelowych działania, które łączy wspólny cel – dalsze wzmacnianie świadomości i zaangażowania konsumentów.

Za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy MullenLowe MediaHub. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.

