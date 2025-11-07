Limitowana kolekcja pralin Solidarność w świątecznej odsłonie
W okresie przedświątecznym marki z segmentu premium coraz częściej sięgają po limitowane edycje, które wzmacniają wizerunek i odpowiadają na potrzeby konsumentów poszukujących estetycznych, gotowych do wręczenia prezentów. Takie działania skutecznie łączą aspekt wizerunkowy z emocjonalnym, budując lojalność wobec brandu. W tym roku marka Solidarność, należąca do portfolio firmy Colian, przygotowała specjalną ofertę sezonową - klasyczne praliny w nowej, eleganckiej oprawie, wspierane kampanią telewizyjną „Solidarność na Święta”.
Marka Solidarność, od lat kojarzona z najwyższą jakością i mistrzostwem w tworzeniu czekoladowych kompozycji, prezentuje limitowaną edycję swoich kultowych pralin w świątecznej odsłonie. Nowa linia łączy sprawdzone receptury z odświeżonym designem, który buduje niezapomniany, bożonarodzeniowy nastrój i podkreśla elegancki charakter marki.

W ofercie znalazły się dwa flagowe produkty - Złota Wiśnia i Złoty Orzech - dostępne w nowych, spersonalizowanych opakowaniach. Złota Wiśnia to klasyka gatunku: soczysta wiśnia zatopiona w likierze i oblana deserową czekoladą, której intensywny smak od lat cieszy miłośników wykwintnych pralin. 

Złoty Orzech to z kolei kompozycja aksamitnego kremu orzechowego i chrupiącego wnętrza z orzecha laskowego, zamkniętego w czekoladowej otoczce.

Nowy design opakowań w tonacjach złota, bordo i zieleni - podkreśla ekskluzywny charakter produktów i sprawia, że idealnie sprawdzą się jako świąteczny upominek.

Kolekcję uzupełniają bombki ze Śliwką Nałęczowską i Złotą Wiśnią, które zachwycają smakiem i wyjątkową formą prezentacji. W granatowo-złotej bombce skrywają się praliny z polską śliwką w kakaowym kremie i czekoladzie deserowej, natomiast w bordowo-złotej - likierowe wiśnie w aksamitnej polewie. Obie propozycje doskonale wpisują się w trend łączenia słodyczy z elementami dekoracyjnymi, odpowiadając na rosnące zainteresowanie konsumentów estetycznymi i funkcjonalnymi upominkami.

- Solidarność od lat łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc produkty, które wyróżniają się zarówno smakiem, jak i formą. Limitowane edycje w okresie świątecznym cieszą się dużym uznaniem wśród kupujących - stanowią atrakcyjną propozycję prezentową i wzmacniają wizerunek marki w kluczowym dla kategorii okresie sprzedażowym - podkreśla Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy Colian.

Oferta pralin Solidarność w świątecznej odsłonie jest dostępna w tradycyjnym i nowoczesnym kanale sprzedaży od października br. Towarzyszy jej kampania telewizyjna „Solidarność na Święta”.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Solidarność
Produkty:

  • Złota Wiśnia, 190 g (sztabka), cena det. ok. 17 zł/szt.
  • Złota Wiśnia, 306 g (bombonierka), cena det. ok. 27,99 zł/szt.
  • Złoty Orzech, 187 g (sztabka), cena det. ok. 17 zł/szt.
  • Bombka Śliwka Nałęczowska, 150 g, cena det. ok. 24,99 zł/szt.
  • Bombka Złota Wiśnia, 146 g, cena det. ok. 24,99 zł/szt.
