Limitowana kolekcja pralin Solidarność w świątecznej odsłonie

Marka Solidarność, od lat kojarzona z najwyższą jakością i mistrzostwem w tworzeniu czekoladowych kompozycji, prezentuje limitowaną edycję swoich kultowych pralin w świątecznej odsłonie. Nowa linia łączy sprawdzone receptury z odświeżonym designem, który buduje niezapomniany, bożonarodzeniowy nastrój i podkreśla elegancki charakter marki.

W ofercie znalazły się dwa flagowe produkty - Złota Wiśnia i Złoty Orzech - dostępne w nowych, spersonalizowanych opakowaniach. Złota Wiśnia to klasyka gatunku: soczysta wiśnia zatopiona w likierze i oblana deserową czekoladą, której intensywny smak od lat cieszy miłośników wykwintnych pralin.

Złoty Orzech to z kolei kompozycja aksamitnego kremu orzechowego i chrupiącego wnętrza z orzecha laskowego, zamkniętego w czekoladowej otoczce.

Nowy design opakowań w tonacjach złota, bordo i zieleni - podkreśla ekskluzywny charakter produktów i sprawia, że idealnie sprawdzą się jako świąteczny upominek.

Kolekcję uzupełniają bombki ze Śliwką Nałęczowską i Złotą Wiśnią, które zachwycają smakiem i wyjątkową formą prezentacji. W granatowo-złotej bombce skrywają się praliny z polską śliwką w kakaowym kremie i czekoladzie deserowej, natomiast w bordowo-złotej - likierowe wiśnie w aksamitnej polewie. Obie propozycje doskonale wpisują się w trend łączenia słodyczy z elementami dekoracyjnymi, odpowiadając na rosnące zainteresowanie konsumentów estetycznymi i funkcjonalnymi upominkami.

- Solidarność od lat łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc produkty, które wyróżniają się zarówno smakiem, jak i formą. Limitowane edycje w okresie świątecznym cieszą się dużym uznaniem wśród kupujących - stanowią atrakcyjną propozycję prezentową i wzmacniają wizerunek marki w kluczowym dla kategorii okresie sprzedażowym - podkreśla Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy Colian.

Oferta pralin Solidarność w świątecznej odsłonie jest dostępna w tradycyjnym i nowoczesnym kanale sprzedaży od października br. Towarzyszy jej kampania telewizyjna „Solidarność na Święta”.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Solidarność

