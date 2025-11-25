Grześki zapraszają do gry! Digitalowy Kalendarz Adwentowy już dostępny!
Grześki wchodzą w sezon świąteczny z nową propozycją produktową i kampanią promocyjną. Marka rozszerza portfolio o digitalowy Kalendarz Adwentowy Grześki, który łączy słodką tradycję odliczania dni do Bożego Narodzenia z elementami zabawy online. Premierze produktu towarzyszyć będzie konkurs konsumencki „Każdy ma swoje Grzeszki na Święta” oraz kampania marketingowa obejmująca social media i działania w punktach sprzedaży.
2025-11-25, 13:03

Nowy produkt to 24 okienka, pod którymi ukryto czekoladowe praliny inspirowane smakiem kultowego wafla Grześki oraz kody QR prowadzące do codziennych aktywności online. Od 1 do 24 grudnia konsumenci będą mogli odkrywać kolejne niespodzianki – od łamigłówek po rodzinne zadania, które wzbogacą świąteczny rytuał. Kalendarz wyróżnia się także charakterystyczną grafiką – renifera w okularach i nausznikach na froncie oraz pocztówką gotową do wysłania na odwrocie.

Grześki angażują na święta!

Dodatkowo marka uruchomi konkurs konsumencki „Każdy ma swoje Grzeszki na Święta”, który potrwa od 1 do 7 grudnia br. Akcja wystartuje na instagramowym profilu marki. Zadaniem uczestników będzie odpowiedź na pytanie: Jakie Grzeszki dzieją się przy Twoim wigilijnym stole? Najbardziej kreatywne zgłoszenia zostaną nagrodzone przenośnymi projektorami i świątecznymi swetrami. Zwycięskie odpowiedzi posłużą także do stworzenia specjalnej gry bingo, zaplanowanej jako finałowe wyzwanie w kalendarzu na 24 grudnia.

- Wprowadzając Grześki Kalendarz Adwentowy chcieliśmy zaproponować konsumentom coś więcej niż tradycyjny format - podkreśla Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian i dodaje: - Połączenie digitalu z produktem sprawia, że projekt ma nie tylko wymiar sprzedażowy, ale również wizerunkowy. Dzięki temu idealnie wpisuje się w charakter marki Grześki, której komunikacja od zawsze opiera się na humorze, dystansie i bliskości z konsumentami.

Nowości towarzyszą działania w mediach społecznościowych oraz materiały POS w punktach sprzedaży. Grześki Kalendarz Adwentowy dostępny jest w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji od października br.

Za opracowanie koncepcji kreatywnej kalendarza, realizację kampanii oraz konkursu odpowiada NAV agency. Za realizację po stronie Colian odpowiada Sylwester Michałek, Project Manager. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.

  •  Producent: Colian Sp. z o.o.
  • Marka: Grześki
  • Produkt: Grześki Kalendarz Adwentowy, 192 g, cena det. ok. 29,99 zł/szt.
