Goplana z nowościami na Boże Narodzenie!
W świątecznym sezonie Goplana stawia na tradycję i odrobinę magii. Marka należąca do firmy Colian wprowadza do swojej oferty dwie wyjątkowe nowości - czekoladowe Elfy o smaku karmelowym oraz limitowaną kolekcję pralin Goplana Heart to Heart i Lucky Squares. Nowe propozycje uzupełniają dobrze znane sezonowe produkty brandu i doskonale wpisują się w atmosferę grudniowych dni.
2025-11-26, 09:33

Okres przedświąteczny to czas, w którym konsumenci chętnie sięgają po słodycze kojarzące się z ciepłem i radością. Dlatego Goplana w tegorocznej ofercie łączy klasyczne, lubiane produkty z nowościami, które przyciągają wzrok i doskonale wpisują się w klimat rodzinnych spotkań.

NOWOŚĆ! Elfy Goplana - czekoladowa magia Świąt

W tym roku do portfolio kultowych figurek dołączyły Elfy o smaku karmelowym w czekoladzie - wesołe postacie, które wniosą odrobinę humoru i uroku na świąteczne półki. Ich charakterystyczny wygląd, połączony z aksamitną czekoladą i kremowym nadzieniem, czyni z nich atrakcyjny produkt impulsowy i prezentowy. Elfy to idealny dodatek do paczki mikołajkowej lub drobny upominek, po który chętnie sięgną zarówno najmłodsi, jak i starsi miłośnicy słodkości.

Figurki Goplana - klasyka, która niezmiennie zachwyca

Obok Elfów w sprzedaży dostępne są również figurki w czekoladzie z nadzieniem o smaku karmelowym, numer 1 w swojej kategorii, uwielbiane przez dzieci i dorosłych. Mikołaj, Renifer i Bałwanek przyciągają wzrok kolorowymi opakowaniami, a ich smak od lat towarzyszy zimowym spotkaniom. To słodkie drobiazgi, które doskonale dopełnią prezent lub umilą chwilę odpoczynku przy kawie.

Figurka Goplana o smaku karmelowym: Elfy, św. Mikołaj, Renifer, Bałwanek, Aniołki, 30 g, cena det. 2,49 zł/szt.

NOWOŚĆ! Praliny Goplana - w limitowanej odsłonie

Na czas Bożego Narodzenia marka przygotowała również specjalną edycję pralin, które wyróżniają się subtelnym smakiem i eleganckim wykończeniem:

  • Heart to Heart - delikatne serduszka z mlecznej czekolady z kremem malinowo-różanym, idealne jako słodki prezent lub akcent dołączony do upominku.
  • Lucky Squares - waniliowe- praliny z mlecznej czekolady, wypełnione kremem waniliowym oraz chrupiącym ryżem karmelizowanym, stworzone z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe połączenia i klasyczną słodycz.
  • Lucky Squares - malinowo-kokosowe– to zestawienie owocowej nuty malin i delikatnego kokosa w aksamitnej czekoladzie, doskonałe do delektowania się w długie, zimowe wieczory.

Praliny Goplana Heart to Heart, cena det. 15,99 zł/szt.

Praliny Goplana Lucky Squares, cena det. 15,99 zł/szt.

 Każdy wariant to edycja limitowana, przygotowana z myślą o wspólnym celebrowaniu Bożego Narodzenia. Praliny zachwycają smakiem, formą i eleganckim opakowaniem - świetne zarówno do podarowania, jak i do delektowania się w domowym zaciszu.

Okres świąteczny to czas, w którym konsumenci poszukują produktów wyjątkowych - zarówno smakowo, jak i wizualnie. Dlatego w tegorocznej ofercie Goplany połączyliśmy klasyczne formaty z nowymi propozycjami, które przyciągają wzrok i budzą emocje. Elfy oraz praliny Heart to Heart i Lucky Squares doskonale odpowiadają na potrzeby rynku - są idealne na prezent, ale też do codziennego delektowania się w niezwykłej atmosferze - komentuje Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy Colian.

Propozycje od Goplany dostępne są w sprzedaży od października br. w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji. Obecność produktów w sklepach wspierają materiały POS oraz 10 sekundowy spot emitowany w największych stacjach telewizyjnych.

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
ZAŁĄCZNIKI
elfy_figurki_chlopiec-i-dziewczynka-razem.jpg goplana-heart-to-heart-106g-bombonierka.jpg lucky-squares-130g-malina-kokos.jpg lucky-squares-wanilia-karmel-128g.jpg 5105726_figurki-renifer_3sztuki-80x30g24kg.jpg 5105730_figurki-balwanek_3-sztuki_80x30g24kg.jpg figurka-mikolaj-3szt-.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kolterman Media Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.