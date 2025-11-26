Goplana z nowościami na Boże Narodzenie!

Okres przedświąteczny to czas, w którym konsumenci chętnie sięgają po słodycze kojarzące się z ciepłem i radością. Dlatego Goplana w tegorocznej ofercie łączy klasyczne, lubiane produkty z nowościami, które przyciągają wzrok i doskonale wpisują się w klimat rodzinnych spotkań.

NOWOŚĆ! Elfy Goplana - czekoladowa magia Świąt

W tym roku do portfolio kultowych figurek dołączyły Elfy o smaku karmelowym w czekoladzie - wesołe postacie, które wniosą odrobinę humoru i uroku na świąteczne półki. Ich charakterystyczny wygląd, połączony z aksamitną czekoladą i kremowym nadzieniem, czyni z nich atrakcyjny produkt impulsowy i prezentowy. Elfy to idealny dodatek do paczki mikołajkowej lub drobny upominek, po który chętnie sięgną zarówno najmłodsi, jak i starsi miłośnicy słodkości.

Figurki Goplana - klasyka, która niezmiennie zachwyca

Obok Elfów w sprzedaży dostępne są również figurki w czekoladzie z nadzieniem o smaku karmelowym, numer 1 w swojej kategorii, uwielbiane przez dzieci i dorosłych. Mikołaj, Renifer i Bałwanek przyciągają wzrok kolorowymi opakowaniami, a ich smak od lat towarzyszy zimowym spotkaniom. To słodkie drobiazgi, które doskonale dopełnią prezent lub umilą chwilę odpoczynku przy kawie.

Figurka Goplana o smaku karmelowym: Elfy, św. Mikołaj, Renifer, Bałwanek, Aniołki, 30 g, cena det. 2,49 zł/szt.

NOWOŚĆ! Praliny Goplana - w limitowanej odsłonie

Na czas Bożego Narodzenia marka przygotowała również specjalną edycję pralin, które wyróżniają się subtelnym smakiem i eleganckim wykończeniem:

Heart to Heart - delikatne serduszka z mlecznej czekolady z kremem malinowo-różanym, idealne jako słodki prezent lub akcent dołączony do upominku.

- delikatne serduszka z mlecznej czekolady z kremem malinowo-różanym, idealne jako słodki prezent lub akcent dołączony do upominku. Lucky Squares - waniliowe - praliny z mlecznej czekolady, wypełnione kremem waniliowym oraz chrupiącym ryżem karmelizowanym, stworzone z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe połączenia i klasyczną słodycz.

- praliny z mlecznej czekolady, wypełnione kremem waniliowym oraz chrupiącym ryżem karmelizowanym, stworzone z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe połączenia i klasyczną słodycz. Lucky Squares - malinowo-kokosowe– to zestawienie owocowej nuty malin i delikatnego kokosa w aksamitnej czekoladzie, doskonałe do delektowania się w długie, zimowe wieczory.

Praliny Goplana Heart to Heart, cena det. 15,99 zł/szt.

Praliny Goplana Lucky Squares, cena det. 15,99 zł/szt.

Każdy wariant to edycja limitowana, przygotowana z myślą o wspólnym celebrowaniu Bożego Narodzenia. Praliny zachwycają smakiem, formą i eleganckim opakowaniem - świetne zarówno do podarowania, jak i do delektowania się w domowym zaciszu.

- Okres świąteczny to czas, w którym konsumenci poszukują produktów wyjątkowych - zarówno smakowo, jak i wizualnie. Dlatego w tegorocznej ofercie Goplany połączyliśmy klasyczne formaty z nowymi propozycjami, które przyciągają wzrok i budzą emocje. Elfy oraz praliny Heart to Heart i Lucky Squares doskonale odpowiadają na potrzeby rynku - są idealne na prezent, ale też do codziennego delektowania się w niezwykłej atmosferze - komentuje Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy Colian.

Propozycje od Goplany dostępne są w sprzedaży od października br. w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji. Obecność produktów w sklepach wspierają materiały POS oraz 10 sekundowy spot emitowany w największych stacjach telewizyjnych.