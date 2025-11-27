Grześki na Święta! Nowy Czekoladowy Mikołaj i inne słodkości w wyjątkowej ofercie
Grześki wchodzą w świąteczny sezon z nowościami, które łączą kultowy smak i zaskakują formą. W tym roku marka prezentuje Czekoladowego Mikołaja z… chrupiącymi drażami kakaowymi! To propozycja dla tych, którzy lubią, gdy w słodyczach kryje się coś więcej niż tylko czekolada - szczypta zabawy i grześkowego luzu. Obok nowego bohatera na półkach zadebiutowały również digitalowy Kalendarz Adwentowy Grześki oraz mleczne czekoladki Grześki z kakaowym nadzieniem. Oczywiście nie zabrakło też dobrze znanych produktów: figurki Mikołaj Grześki, Grześki Mini w rodzinnym opakowaniu oraz cukierków z kremem orzechowym.
2025-11-27, 11:20

Okres świąteczny to dla kategorii słodyczy jeden z najważniejszych momentów w roku. Grześki, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek, konsekwentnie rozwija ofertę sezonową, dopasowując ją do potrzeb klientów detalicznych oraz sieci handlowych. W tym roku w portfolio znalazły się zarówno nowości, jak i dobrze znane produkty, które przyciągają uwagę konsumentów i wspierają wyniki sprzedażowe w tym strategicznym czasie.

Nowe smakołyki = jeszcze więcej grześkowej zabawy!

Czekoladowy Mikołaj Grześki z chrupiącymi drażami kakaowymi (90 g) to propozycja, która łączy wyjątkowy smak z formą pełną humoru - w stylu kultowych wafli. Każdy Mikołaj to mnóstwo mlecznej czekolady i kakaowe draże, które zaskakują strukturą i dodają całości lekkości. Produkt dostępny w trzech wersjach: energicznego narciarza, przebojowego DJ-a i uroczego słodziaka - wszystkie z nich wnoszą trochę zabawy i oddają charakter marki.

- W święta nie trzeba być idealnym - wystarczy mieć coś słodkiego i trochę luzu - mówi Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy Colian i dodaje: - Dlatego nowy Czekoladowy Mikołaj Grześki to nasz sposób na pokazanie, że marka potrafi bawić się formą i zachować przy tym to, co najważniejsze: smak, humor i dystans.

W tegorocznej ofercie debiutuje również digitalowy Kalendarz Adwentowy Grześki - produkt, który łączy słodką przyjemność z codzienną interaktywną zabawą. Przez 24 dni pod każdym okienkiem czeka pralina inspirowana smakiem wafla oraz kod QR prowadzący do aktywności: od łamigłówek po rodzinne wyzwania. Całość dopełnia grafika z reniferem w okularach i pocztówka na odwrocie.

Kolejną pyszną propozycją są mleczne czekoladki Grześki z kakaowym, chrupiącym nadzieniem - idealne do podjadania z rodziną, znajomymi albo… po cichu, samemu. To słodka opcja, która świetnie sprawdzi się zarówno jako drobny upominek, jak i spontaniczna przekąska w świątecznym biegu.

Hity, bez których święta nie smakują tak samo!

W sezonowym portfolio nie mogło zabraknąć również Mikołaja Grześki (29 g) - czekoladowej figurki, która stała się sprzedażowym bestsellerem i doskonale wpisuje się w atmosferę grudniowych przygotowań.

Grześki Mini (20 x 20 g) to zestaw dwudziestu małych wafli w czekoladzie, który świetnie sprawdza się podczas rodzinnych spotkań, przerw w pracy czy wspólnych chwil z przyjaciółmi. Praktyczna forma opakowania sprzyja dzieleniu się ulubionym smakiem w każdej sytuacji.

Ofertę uzupełniają cukierki Grześki w czekoladzie mlecznej z kremem orzechowym i dodatkiem wafli (395 g). Zapakowane w ozdobną torebkę, doskonale nadają się jako upominek dołączony do prezentu lub słodki poczęstunek dla bliskich.

Propozycje dostępne są w sprzedaży od października br. w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji. Obecność produktów w sklepach wspierają materiały POS, spot telewizyjny, komunikacja w mediach społecznościowych oraz działania digitalowe.

Spot wyprodukowała agencja Peppers Ghost, a jego reżyserem jest Henryk Szymański. Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Initiative. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.

Produkty w świątecznej ofercie Grześków:

  • Czekoladowy Mikołaj Grześki z drażami kakaowymi, 90 g, cena det. ok. 13,99 zł – dostępny w trzech wariantach graficznych
  • Grześki Kalendarz Adwentowy 192 g, sugerowana cena detaliczna ok. 29,99 zł
  • Mleczne czekoladki Grześki z kakaowym, chrupiącym nadzieniem128 g, sugerowana cena detaliczna ok. 14,99 zł
  • Cukierki Grześki w czekoladzie mlecznej z kremem orzechowym, 395 g, cena det. ok. 27,99 zł
  • Mikołaj Grześki, 29 g, cena det. ok. 2,99 zł
  • Grześki Mini – rodzinne opakowanie, 20 sztuk x 20 g, cena det. ok. 24,20 zł
