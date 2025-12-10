Chrupiąco, słodko i z przymrużeniem oka. Grześki wystartowały z zimową kampanią!
Marka Grześki, należąca do firmy Colian, ruszyła z zimową komunikacją promującą portfolio idealne na czas bożonarodzeniowych spotkań i chrupiących momentów przy rodzinnym stole. Od połowy listopada br. w największych stacjach telewizyjnych oraz internecie emitowany jest 10-sekundowy spot wprowadzający odbiorców w świąteczny klimat z charakterystycznym humorem i wyrazistym akcentem produktowym. Kampania obejmuje również działania online, współpracę konkursową z siecią Żabka oraz inicjatywę w przestrzeni miejskiej.
2025-12-10

Zimowy koncept komunikacyjny marki wprowadza atmosferę świątecznej beztroski i zachęca do celebrowania chwil… oczywiście na chrupiąco. W centrum aktywności znajduje się bogata oferta sezonowa marki Grześki - w tym m.in. nowe czekoladowe Mikołaje w trzech odsłonach, cukierki z kremem orzechowym czy digitalowy kalendarz adwentowy, który od grudnia codziennie odsłania kolejne, wyjątkowe atrakcje online.

W świątecznym rytmie wafli Grześki

Od 10 do 16 grudnia br. marka wspólnie z siecią Żabka zaprosi klientów do udziału w konkursie „Kto zna grzeszki Mikołaja?”. Aby wziąć udział, należy kupić z aplikacją Żappka minimum dwa Mikołaje Grześki (29 g) i odpowiedzieć na pytanie dotyczące drobnych przewinień bohatera z Laponii. Na zwycięzców czeka pięć kart prezentowych LEGO o wartości 500 zł oraz dwadzieścia pięć stylowych swetrów.

To jednak nie wszystko! Kolejna część grudniowych działań rozpocznie się w połowie miesiąca, kiedy warszawiacy będą mogli odbyć wyjątkową podróż świątecznym autobusem. Linia kursująca na trasie Dworzec Centralny – Plac Teatralny zamieni się w mobilną krainę zimowej magii. Projekt realizowany jest we współpracy z Radiem Kolor oraz Miejskimi Zakładami Autobusowymi i potrwa do 19 grudnia br.

Wnętrze pojazdu ozdobią dekoracje, a całość uzupełnią specjalne wejścia antenowe nadawane na żywo z pokładu. Na pasażerów czekać będą słodkie upominki - kultowe wafle w różnych wariantach oraz czekoladowe Mikołaje.

- Przed Bożym Narodzeniem konsumenci chętnie sięgają po słodkie upominki i małe przyjemności, dlatego przygotowaliśmy działania łączące obecność w mediach masowych, online oraz w przestrzeni miejskiej - mówi Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy Colian i dodaje: - Stawiamy na lekki ton, angażujące formaty i bezpośredni kontakt z odbiorcami, aby towarzyszyć im w przygotowaniach do Świąt oraz podkreślić różnorodność naszej oferty.

Za opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii, przygotowanie materiałów i realizację konkursu odpowiada NAV agency. Spot wyprodukował Peppers Ghost, a jego reżyserem jest Henryk Szymański. Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Initiative. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.

