Jest okazja? Jest Party! - ruszyła nowa odsłona kampanii wspierającej codzienne osiągnięcia najmłodszych

- W tym roku chcemy szczególnie zachęcić rodziców do dostrzegania różnorodnych osiągnięć swoich dzieci. Pozytywny feedback pomaga najmłodszym budować zdrowe relacje i uczy, jak wyrażać uznanie wobec innych. Wspólne świętowanie codziennych sukcesów tworzy atmosferę bliskości i wzajemnego wsparcia - mówi Joanna Kąkol rzecznik prasowy firmy Colian.

Cyfrowy świat pełen bąbelkowej energii

Centralnym elementem kampanii są aktywności digitalowe. Marka po raz pierwszy pojawia się w świecie Minecraft, tworząc kolorową mapę Hellena Party pełną wyzwań, inspirowanych lekkością i energią napoju. Projekt przygotowali znani twórcy gamingowi, którzy dodatkowo zaangażują swoje społeczności poprzez livestreamy, krótkie edity i relacje z rozgrywki.

Równolegle Oranżada Hellena Party kontynuuje działania w grach mobilnych oraz wykorzystuje interaktywne formaty rich media obecne w witrynach i aplikacjach, budując szeroki ekosystem digitalowy. Na Instagramie marka wystartowała z konkursem, w którym rodzice opisują ważne momenty z życia swoich dzieci oraz pomysły na wspólne świętowanie tych chwil. Mechanizm jest prosty, a nagrody - rodzinne zaproszenia do Mandorii - wzmacniają przekaz kampanii o wartości czasu spędzanego razem.

Influencerzy i shpper marketing

Działania w social mediach uzupełnia szeroka współpraca z influencerami gamingowymi i parentingowymi. Twórcy prezentują świat Hellena Party w swoich kanałach, pokazując, jak ideę kampanii można przełożyć na codzienne, autentyczne sytuacje.

Całość spina shopper marketing - reklamy emitowane w popularnych aplikacjach zakupowych, towarzyszące konsumentom w codziennych sytuacjach. Dzięki temu marka utrzymuje widoczność na różnych etapach kontaktu z produktem, od digitalu po moment podejmowania decyzji zakupowej.

Całościowy nadzór nad akcją po stronie Colian sprawuje Katarzyna Wojcieszyńska, Brand Manager marki Oranżada Hellena Party. Za strategię, koncepcję kreatywną oraz realizację kampanii odpowiada LoveBrands Group, a wsparcie PR zapewnia Kolterman Media Communications.