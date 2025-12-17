Pasztety Dworskie - mała przyjemność, która odmienia każdy posiłek
Święta, spotkania w gronie bliskich i karnawałowe wieczory to momenty, w których chętnie sięgamy po coś wyjątkowego. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne smaki towarzyszyły nam także na co dzień. Pasztety Dworskie łączą w sobie oryginalne receptury, szlachetność składników i wygodę podania - dlatego świetnie odnajdują się zarówno podczas zwykłych poranków, jak i wtedy, gdy planujemy bożonarodzeniowe menu czy przyjęcie z przyjaciółmi.
2025-12-17, 11:26

W codziennym zabieganiu cenimy produkty, które nie tylko dobrze smakują, ale też dają poczucie małej, kulinarnej przyjemności bez konieczności spędzania długich godzin w kuchni. Pasztety Dworskie wpisują się w ten trend idealnie! Przygotowywane z najwyższej jakości mięs - dzika, jelenia, kaczki lub królika - z dodatkiem aromatycznych ziół i przypraw. Nie zawierają konserwantów ani sztucznych dodatków, a ich receptury wyróżnia prosty skład i wyrazisty smak.

Dzięki swojej uniwersalności Pasztety Dworskie doskonale odnajdują się w klasycznych kanapkach, a jednocześnie w kilka chwil potrafią zmienić się w elegancką przekąskę. Podane na chrupiących grzankach, słonych krakersach, w tartaletkach czy roladkach, w towarzystwie konfitury z żurawiny lub śliwki, karmelizowanej cebulki czy orzechów, zyskują bardziej wyrafinowany charakter. Takie akcenty wzbogacają całość i sprawiają, że zimowe lub karnawałowe spotkanie nabierają niepowtarzalnego klimatu.

Poznaj smaki Pasztetów Dworskich:

Pasztet Dworski z Dzikiem

Wyjątkowy pasztet z mięsem z dzika to wyszukane połączenie najwyższej jakości składników i starannie dobranych przypraw. Propozycja dla prawdziwych koneserów, ceniących finezję naturalnych aromatów oraz pełną harmonii głębię smaku.

Pasztet Dworski z Królikiem

Pasztet przygotowany według tradycyjnej receptury, który zachwyca autentycznością i niepowtarzalnym charakterem. To prawdziwa uczta dla podniebienia, łącząca nutę luksusu z tradycją. Bez dodatku konserwantów, w pełni naturalny, jest gwarancją najwyższej jakości i wyjątkowego smaku.

Pasztet Dworski z Kaczką

Przygotowany z najwyższej jakości mięsa kaczki, doprawiony aromatycznymi ziołami i przyprawami, zachwyca swoją kremową konsystencją oraz bogatym, pełnym smakiem. Idealny jako elegancka przystawka na święta lub przyjęcia, ale również doskonały do codziennych kanapek.

Pasztet Dworski z Jeleniem

Oryginalny smak mięsa z jelenia, doprawiony specjalnie wyselekcjonowanymi przyprawami zachwyci miłośników nietuzinkowych kulinarnych doznań. Każda porcja urzeka pełnią smaku, delikatnością oraz naturalnym aromatem ziół. Idealny zarówno jako przystawka na eleganckie przyjęcia, jak i codzienny dodatek do pieczywa.

Producent: PROFI S.A.                         

  • Pasztet Dworski z Dzikiem (130 g), cena det. ok. 7,99 zł
  • Pasztet Dworski z Królikiem (130 g), cena det. ok. 7,99 zł
  • Pasztet Dworskie z Jeleniem (130 g), cena det. ok. 7,99 zł
  • Pasztet Dworski z Kaczką (130 g), cena det. ok. 7,99 zł
  • Więcej informacji na www.pasztetdworski.pl
