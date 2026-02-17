Gdzie ukrył się Zajączek Grześki? Scenariusz wielkanocnej zabawy dla całej rodziny!

Wystarczy kilka ukrytych drobiazgów i odrobina wyobraźni, aby taka zabawa nadała porankowi wyjątkowy charakter. Nie wymaga długich przygotowań, a pozwala stworzyć momenty, które zapamiętają zarówno dzieci, jak i dorośli. Wśród wielkanocnych „znalezisk” coraz częściej pojawiają się czekoladowe figurki, które same w sobie stają się częścią rodzinnego rytuału.

Słodki bohater wielkanocnych poszukiwań

Jedną z takich propozycji jest Zajączek Grześki z mlecznej czekolady z kakaowymi drażami - sezonowa nowość idealnie wpisująca się w wiosenny nastrój. To połączenie aksamitnej mlecznej czekolady z chrupiącym wnętrzem, nawiązującym do charakterystycznego smaku wafli Grześki. Całość zamknięta została w humorystycznej formie, zaprojektowanej z lekkim przymrużeniem oka.

Planując wielkanocne poszukiwania, warto sięgać po drobiazgi, które łączą smak, estetykę i odrobinę humoru. Czekoladowy Zajączek Grześki może być jedną z tych niespodzianek, które doskonale wpisują się w świąteczny klimat - radosny i pełen małych przyjemności, bez potrzeby skomplikowanych przygotowań.

Scenariusz wielkanocnej zabawy w poszukiwanie niespodzianek z Zajączkiem Grześki!

Dla kogo?

Dla całej rodziny! Dzieci, dorosłych oraz wszystkich, którzy lubią gry i zabawy z przymrużeniem oka.

Krok 1. Przygotuj „ślady zajączka”

Zanim domownicy wstaną od stołu lub jeszcze przed śniadaniem, ukryj w domu lub ogrodzie kilka drobnych niespodzianek. Mogą to być czekoladowe figurki Goplana, Jeżyki Coolki albo inne małe upominki. Pamiętaj, aby zostawić też symboliczne „ślady zajączka” - karteczki z krótkimi wskazówkami, rysunki łapek albo wiosenne dekoracje.

Krok 2. Nadaj zabawie lekką formę, liczy się wspólnie spędzony czas

Zabawa nie musi być skomplikowana ważne, aby zaangażowana w nią była cała rodzina. Zacznij od poinformowania wszystkich: zarówno dzieci jak i dorosłych, że rano zawitał do Was zajączek i ukrył w ogrodzie/ mieszkaniu małe podarki, a waszym zadaniem jest je odnaleźć podążając za podpowiedziami.

Dla młodszych uczestników mogą to być zagadki obrazkowe, dla starszych - krótkie rymowanki lub wskazówki związane z domowymi zakamarkami. Same kartki, też mogą być w dwóch kolorach, aby było wiadomo, że dana powiedź jest dla starszych, a inna dla młodszych uczestników zabawy.

Krok 3. Ukryj główną niespodziankę

Przygotuj dwie nagrody główne (jedna dla starszych druga dla młodszych). Dla dzieci może to być Zajączek Grześki z mlecznej czekolady z kakaowymi drażami a dla dorosłych np. pisanka Pistachio lub Złota Wiśnia. Na koniec otrzymają je osoby, którym udało się zebrać najwięcej drobnych upominków.

Krok 4. Ciesz się chwilą

Najważniejszy element zabawy to wspólnie spędzony czas. Nie liczy się tempo ani liczba znalezionych nagród, ale radość z odkrywania i śmiech przy kolejnych wskazówkach. To właśnie te momenty budują świąteczną atmosferę.

Krok 5. Zakończ zabawę wspólnym rytuałem

Po zakończonych poszukiwaniach warto usiąść razem przy stole - na kawę, herbatę albo deser. To dobry moment, by podzielić się wrażeniami i przedłużyć wielkanocny nastrój bez pośpiechu.

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Do wielkanocnej zabawy polecamy:

NOWOŚĆ!

Zajączek Grześki z mlecznej czekolady z kakaowymi drażami

Na tegoroczną Wielkanoc marka Grześki przygotowała sezonową nowość – Zajączka Grześki z drażami (90 g). Czekoladowa figurka z mlecznej czekolady, wypełniona chrupiącymi drażami kakaowymi, nawiązuje smakiem do kultowych wafli marki, a jednocześnie przyciąga nowoczesnym, wiosennym designem i lekkim poczuciem humoru. Wyrazista, młodzieżowa stylistyka sprawia, że produkt naturalnie wpisuje się w sezonową ofertę Grześków.

Zajączek Grześki z mlecznej czekolady z kakaowymi drażami (90 g), cena det. ok. 10,99 zł/szt. – dostępny w dwóch wariantach graficznych

Zając Grześki

W wielkanocnej ofercie Colian nie mogło zabraknąć Zająca Grześki z mlecznej czekolady z chrupiącym nadzieniem. Charakterystyczna postać z literą „G” to nie tylko pyszna przekąska, ale też doskonały upominek do świątecznej zabawy. Zając Grześki przypadnie do gustu zarówno młodszym, jak i starszym miłośnikom słodyczy, którzy cenią nowoczesne podejście do klasycznych wielkanocnych przysmaków. W końcu każdy ma swoje grzeszki… Grześki na Wielkanoc!

Zając Grześki, 29 g, sugerowana cena detaliczna: ok. 2,99 zł/szt.

HIT sprzedaży!

Figurki Goplana o smaku karmelowym to jeden z wielkanocnych bestsellerów Colian, który co roku zachwyca zarówno wyglądem, jak i smakiem. Urocze postacie zajączka, kurczaczka i baranka doskonale komponują się z wielkanocnym klimatem, dodając mu odrobiny słodyczy. Ich delikatny karmelowy smak i dopracowany kształt sprawiają, że trudno im się oprzeć!

Figurki Goplana o smaku karmelowym, 30 g, sugerowana cena detaliczna: 2,49 zł/szt.

Jeżyki Coolki

Jeżyki Coolki MILK i Jeżyki Coolki DARK to świetny wybór na świąteczne chwile i nie tylko. Praliny z delikatnym, ciasteczkowym kremem i karmelowym wnętrzem, oblane czekoladą Goplana – mleczną lub deserową – oraz posypane chrupiącymi orzechami, doskonale dopełnią wielkanocne słodkości. Eleganckie opakowanie sprawia, że to także świetny pomysł na upominek dla bliskich – bo nic tak nie cieszy, jak pyszna niespodzianka!

Jeżyki Coolki: MILK, DARK, 140,4 g, cena det. ok. 11,99 zł/szt.