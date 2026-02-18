Śliwka Nałęczowska prezentuje wiosenną odsłonę ART COLLECTION 2026
Wraz z początkiem 2026 roku Śliwka Nałęczowska ponownie sięga po sztukę, prezentując nową odsłonę limitowanej serii opakowań ART COLLECTION. Kolekcja obejmuje kolejne nagrodzone i wyróżnione projekty wyłonione w konkursie „Design by Śliwka Nałęczowska 2024”. Grafiki docenione przez jury pojawiają się zarówno na eleganckich bombonierkach o gramaturze 300 g, kartonikach w formie sztabek o wadze 190 g, jak również na pisance 150 g, podkreślając artystyczny charakter marki.
2026-02-18, 12:11

Wiosenna odsłona ART COLLECTION stanowi naturalną kontynuację idei, w której opakowanie pełni rolę wizualnej narracji. W aktualnej selekcji znalazły się prace młodych twórców, docenione przez jury za oryginalne podejście, wyrazisty charakter oraz umiejętność budowania spójnej historii wokół produktu. W kolekcji wykorzystano sześć nagrodzonych projektów, w tym jeden, który pojawia się zarówno na bombonierce o gramaturze 300 g, jak i na pisankach o wadze 150 g, nadając całości kolekcjonerski rys i podkreślając segment premium.

Kreatywność, która buduje wartość

ART COLLECTION to znacznie więcej niż sezonowa zmiana identyfikacji wizualnej – to długofalowy projekt wzmacniający markę poprzez realne wsparcie młodych talentów. Konkurs „Design by Śliwka Nałęczowska” od kilku edycji otwiera artystom drogę do zaistnienia w kategorii FMCG, a same opakowania stają się przestrzenią spotkania estetyki z codzienną przyjemnością. Wiosenna odsłona 2026 pokazuje, jak konsekwentnie rozwijana inicjatywa może ewoluować i zaskakiwać nowymi środkami wyrazu.

- Wierzymy, że dobry design ma znaczenie - przyciąga uwagę, ale też pogłębia relację odbiorców z produktem. Każda kolejna edycja konkursu przynosi nowe, nieoczywiste spojrzenia na Śliwkę Nałęczowską, a tegoroczna, wiosenna odsłona ART COLLECTION doskonale to potwierdza. To dla nas ogromna satysfakcja, że możemy oddać przestrzeń następnym twórcom i zaprosić konsumentów do odkrywania marki także poprzez warstwę wizualną - mówi Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy firmy Colian.

Limitowana kolekcja ART COLLECTION 2026 dostępna jest w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji od stycznia br. Kampania wspierająca tę wyjątkową linię obejmie działania PR oraz promocję w mediach społecznościowych.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Śliwka Nałęczowska

  • Produkt: Śliwka Nałęczowska Art Collection 2026, 150 g, cena det. ok. 25 zł/szt.
  • Produkt: Śliwka Nałęczowska Art Collection 2026, 190 g, cena det. ok. 18 zł/szt.
  • Produkt: Śliwka Nałęczowska Art Collection 2026, 300 g, cena det. ok. 37 zł/szt.
