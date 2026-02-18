Śliwka Nałęczowska prezentuje wiosenną odsłonę ART COLLECTION 2026

Wiosenna odsłona ART COLLECTION stanowi naturalną kontynuację idei, w której opakowanie pełni rolę wizualnej narracji. W aktualnej selekcji znalazły się prace młodych twórców, docenione przez jury za oryginalne podejście, wyrazisty charakter oraz umiejętność budowania spójnej historii wokół produktu. W kolekcji wykorzystano sześć nagrodzonych projektów, w tym jeden, który pojawia się zarówno na bombonierce o gramaturze 300 g, jak i na pisankach o wadze 150 g, nadając całości kolekcjonerski rys i podkreślając segment premium.

Kreatywność, która buduje wartość

ART COLLECTION to znacznie więcej niż sezonowa zmiana identyfikacji wizualnej – to długofalowy projekt wzmacniający markę poprzez realne wsparcie młodych talentów. Konkurs „Design by Śliwka Nałęczowska” od kilku edycji otwiera artystom drogę do zaistnienia w kategorii FMCG, a same opakowania stają się przestrzenią spotkania estetyki z codzienną przyjemnością. Wiosenna odsłona 2026 pokazuje, jak konsekwentnie rozwijana inicjatywa może ewoluować i zaskakiwać nowymi środkami wyrazu.

- Wierzymy, że dobry design ma znaczenie - przyciąga uwagę, ale też pogłębia relację odbiorców z produktem. Każda kolejna edycja konkursu przynosi nowe, nieoczywiste spojrzenia na Śliwkę Nałęczowską, a tegoroczna, wiosenna odsłona ART COLLECTION doskonale to potwierdza. To dla nas ogromna satysfakcja, że możemy oddać przestrzeń następnym twórcom i zaprosić konsumentów do odkrywania marki także poprzez warstwę wizualną - mówi Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy firmy Colian.

Limitowana kolekcja ART COLLECTION 2026 dostępna jest w tradycyjnym oraz nowoczesnym kanale dystrybucji od stycznia br. Kampania wspierająca tę wyjątkową linię obejmie działania PR oraz promocję w mediach społecznościowych.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Śliwka Nałęczowska