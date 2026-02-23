Nowości, bestsellery i sezonowy design w wielkanocnej ofercie Colian!

Wielkanoc pozostaje jednym z kluczowych momentów sprzedażowych dla kategorii słodyczy - to czas, w którym szczególnego znaczenia nabierają propozycje sprzyjające wspólnemu celebrowaniu. Coraz częściej liczy się nie tylko smak, ale także estetyczna forma, prezentowy charakter oraz możliwość budowania rodzinnych rytuałów. Tegoroczne portfolio Colian odpowiada na te oczekiwania, łącząc sprawdzone receptury z nowoczesnym podejściem do designu i komunikacji.

- Sezon wielkanocny wymaga oferty, która jest jednocześnie spójna i elastyczna - mówi Joanna Kąkol rzecznik prasowy firmy Colian. - Z tego względu dbamy o to, aby nasze portfolio obejmowało różne formaty i półki cenowe, dzięki czemu konsumenci mogą łatwo dopasować wybór do okazji oraz własnych preferencji. Takie podejście pozwala nam skutecznie rozwijać obecność marek Colian w tym kluczowym okresie sprzedażowym.

Nowość! Zajączek Grześki z kakaowymi drażami

Zajączek Grześki z mlecznej czekolady, wypełniony kakaowymi drażami, smakiem nawiązuje do kultowych wafli Grześki. Jego lekko humorystyczna forma została zaprojektowana z myślą o wielkanocnych zabawach i rodzinnych rytuałach, takich jak poszukiwanie słodkich niespodzianek. Dwa warianty graficzne opakowania podkreślają sezonowy charakter produktu i zwiększają jego widoczność na półce.

Zajączek Grześki z mlecznej czekolady z kakaowymi drażami, 90 g

Cena detaliczna: ok. 10,99 zł/szt.

Nowość! Pisanka Pistachio od Goplany

Drugą nowością w tegorocznym portfolio jest Pisanka Pistachio. To propozycja w segmencie premium, łącząca wyjątkową formę z dopracowaną kompozycją smakową. Elegancka puszka w kształcie jajka skrywa czekoladowe praliny z aksamitnym, półpłynnym nadzieniem o smaku pistacjowym. Produkt dołącza do kolekcji świątecznych pisanek inspirowanych projektami nagradzanymi w konkursie Design by Śliwka Nałęczowska, wzmacniając jej prestiżowy charakter.

Pisanka Pistachio Goplana, 150 g

Sugerowana cena detaliczna: 26,50 zł/szt.

Świąteczne pisanki marek Solidarność - klasyka w eleganckiej formie

W wielkanocnej ofercie Colian znalazły się również pisanki marek Solidarność ze Śliwką Nałęczowską oraz Złotą Wiśnią. Granatowa puszka kryje praliny z polską śliwką w kakaowym kremie i deserowej czekoladzie, natomiast czerwona - likierowe wiśnie otulone aksamitną czekoladą. To propozycje skierowane do konsumentów poszukujących sprawdzonych smaków w estetycznej, prezentowej odsłonie.

Śliwka Nałęczowska, 150 g – 26,50 zł/szt.

Złota Wiśnia, 146 g – 26,50 zł/szt.

Kultowy Zając Grześki – sezonowa klasyka

W ofercie nie mogło zabraknąć dobrze znanego Zająca Grześki z mlecznej czekolady z chrupiącym nadzieniem. Charakterystyczna postać z literą „G” od lat pozostaje jedną z najchętniej wybieranych figurek wielkanocnych, łącząc rozpoznawalny smak z nowoczesnym podejściem do formy.

Zając Grześki, 29 g

Sugerowana cena detaliczna: ok. 2,99 zł/szt.

Hity sprzedaży! Karmelowe figurki Goplany

Figurki o smaku karmelowym od Goplany z wizerunkiem zajączka, kurczaczka i baranka - to jeden z corocznych bestsellerów wielkanocnych Colian. Delikatny smak, dopracowane detale oraz przystępna cena sprawiają, że produkty te doskonale sprawdzają się zarówno jako element koszyczka, jak i drobny upominek.

Figurki Goplana karmelowe, 30 g

Sugerowana cena detaliczna: 2,49 zł/szt.

Jeżyki Coolki - na wspólne chwile

Asortyment Colian uzupełniają Jeżyki Coolki w wariantach MILK i DARK - praliny, które dobrze sprawdzają się jako element wspólnego deseru lub dodatek serwowany przy kawie i herbacie. Połączenie ciasteczkowego kremu i karmelowego wnętrza, oblanego czekoladą Goplana i posypanego chrupiącymi orzechami, sprzyja dzieleniu się przy stole i wspólnemu celebrowaniu słodkich chwil.

Jeżyki Coolki MILK / DARK, 140,4 g

Cena detaliczna: ok. 11,99 zł/szt.