Wielkanoc w dobrym stylu. Pisanka Pistachio - gdy tradycja spotyka design i wyrafinowany smak
Wielkanoc to czas symboli i drobnych gestów, które nabierają szczególnego znaczenia. Coraz częściej, obok tradycyjnych pisanek, sięgamy po ich nowoczesne odsłony w eleganckiej formie, stworzone z myślą o świątecznym obdarowywaniu. W tym sezonie do grona takich propozycji dołącza pisanka Pistachio - subtelny upominek, który łączy estetykę z przyjemnością dzielenia się wyrafinowanym smakiem.
Świąteczne upominki nie muszą być oczywiste, aby idealnie wpisać się w wielkanocny klimat. Wystarczy, że niosą ze sobą historię, piękną formę i smak, który zapada w pamięć. Z tej właśnie potrzeby powstały niezwykłe pisanki w formie eleganckich puszek, skrywających starannie wyselekcjonowane praliny marek Solidarność, a od teraz także Goplany. To propozycja dla tych, którzy w wielkanocnych detalach szukają czegoś więcej niż tylko sezonowego dodatku.

Nowość w świątecznej kolekcji

W tym roku kolekcja wyjątkowych puszek, inspirowanych projektami nagradzanymi w ramach konkursu Design by Śliwka Nałęczowska, została wzbogacona o nowość - pisankę Pistachio. Tym samym uzupełnia ona znaną już serię pisanek ze Śliwką Nałęczowską i Złotą Wiśnią, tworząc spójną i elegancką kolekcję świątecznych słodkości. Subtelna forma oraz gustowne wykończenie sprawiają, że pisanka Pistachio z powodzeniem może stać się elementem wielkanocnej dekoracji lub wysmakowanym prezentem wręczanym podczas świątecznych spotkań. W jej wnętrzu czeka prawdziwa przyjemność dla miłośników pistacji - czekoladowe praliny z aksamitnym, półpłynnym nadzieniem pistacjowym, otulone czekoladą Goplana. To smak, który doskonale wpisuje się w spokojny, celebracyjny rytm świąt.

Pisanki w formie puszek mają jeszcze jedną zaletę - zostają z nami na dłużej. Po świętach mogą pełnić rolę dekoracyjnego pojemnika na drobiazgi, biżuterię czy słodkie zapasy, subtelnie przypominając o wspólnie spędzonym czasie oraz wielkanocnej atmosferze.

Nowość!

Pisanka Pistachio od Goplany

Wielkanocna pisanka Pistachio to nowa propozycja wśród świątecznych upominków, stworzona z myślą o miłośnikach dopracowanych kompozycji smakowych i estetycznych detali. W środku znajdują się czekoladowe praliny z aksamitnym, półpłynnym nadzieniem o pistacjowej nucie. Połączenie wyrazistej pistacji i delikatnej czekolady Goplana tworzy harmonijną całość, idealną na świąteczne spotkania.  Pisanka Pistachio łączy przyjemność degustacji z atrakcyjną formą, a po zakończeniu świąt może służyć jako dekoracyjny pojemnik na drobiazgi, dyskretnie przywołując wielkanocny klimat.

Pistachio, 150 g, sugerowana cena detaliczna: 26,50 zł/szt.

Świąteczne pisanki od marki Solidarność

Wielkanocna kolekcja pisanek marki Solidarność od Colian to propozycja dla osób, które w świątecznych upominkach doceniają harmonijne połączenie estetyki i klasycznych receptur. Puszki w kształcie jajek skrywają kultowe praliny Śliwka Nałęczowska oraz Złota Wiśnia, od lat rozpoznawalne dzięki jakości i dopracowanemu smakowi. Granatowa odsłona wypełniona jest pralinami z polską śliwką w kakaowym kremie i deserowej czekoladzie, natomiast bordowa zawiera likierowe wiśnie otulone aksamitną polewą. Obie propozycje naturalnie wpisują się w wielkanocną tradycję, oferując sprawdzone kompozycje w formie odpowiedniej na prezent.

Śliwka Nałęczowska, 150 g, sugerowana cena detaliczna: 26,50 zł/szt.

Złota Wiśnia, 146 g, sugerowana cena detaliczna: 26,50 zł/szt.

