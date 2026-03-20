Wystartowała siódma edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska 2026 pod hasłem: „Śliwka Nałęczowska – na małe i wielkie chwile”
Śliwka Nałęczowska ponownie zaprasza twórców do świata designu. Tegoroczna odsłona konkursu zachęca twórców do przygotowania autorskiego projektu grafiki na puszkę 490 g, inspirowanego momentami, które celebrujemy z bliskimi. Na uczestników czeka pula nagród o łącznej wartości 50 tys. zł. Projekty można nadsyłać do 31 marca 2026 r.
2026-03-20, 14:11

Design by Śliwka Nałęczowska to inicjatywa skierowana do grafików, ilustratorów i projektantów - zarówno profesjonalistów, jak i osób stawiających pierwsze kroki w branży. Konkurs od lat łączy świat sztuki z codziennością, gdyż daje możliwość zobaczenia własnej pracy na sklepowych półkach w całej Polsce. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu, który odda emocje towarzyszące wspólnym chwilom - od kameralnych spotkań przy kawie po rodzinne uroczystości.

-  Śliwka Nałęczowska od zawsze towarzyszy ważnym momentom - tym dużym i tym zupełnie codziennym. Chcemy, aby tegoroczne projekty stały się wizualną opowieścią o bliskości, radości i celebrowaniu wspólnego czasu. Liczymy na świeże spojrzenie i odważne interpretacje, które połączą wrażliwość artystyczną z wyczuciem marki - podkreśla Bożena Piotrowska, odpowiedzialna za markę Śliwka Nałęczowska.

Twórczość w centrum uwagi

Nowością VII edycji jest Nagroda Publiczności, która jeszcze mocniej angażuje społeczność wokół inicjatywy. W kwietniu 2026 r., przez dwa tygodnie, internauci będą mogli głosować na wybrane projekty z listy stworzonej po drugim etapie obrad jury. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 3000 zł oraz zestaw słodyczy.

Dodatkowo 09.03.2026 r. odbędzie się webinar poświęcony tegorocznej edycji z udziałem Bożeny Piotrowskiej oraz Aleksandry Tulibackiej. Podczas spotkania online omówione zostaną wszystkie wytyczne projektowe, zasady udziału oraz kryteria oceny prac.

Nad wyborem najlepszych realizacji czuwać będzie jury złożone z uznanych ekspertów świata designu i komunikacji wizualnej. W jego skład wchodzą: dr Piotr Kuczkowski (ASP Wrocław), Lena Pianovska (STGU), Joanna Rewaj (Dragon Rouge), Aleksandra Tulibacka (Grafmag), Małgorzata Drozdowska (KTR), Patryk Hardziej oraz Ada Zielińska.

Projekty graficzne, przygotowane na siatce wieczka puszki wraz z wizualizacją, można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem strony www.designbysliwkanaleczowska.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 maja 2026 r. Szczegółowe zasady udziału określa regulamin dostępny na stronie akcji.

Partnerami VII edycji są: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, agencja projektowa Dragon Rouge oraz Klub Twórców Reklamy. Patronat medialny objęli: Grafmag, Purpose, Design Practice, Galeria Sztuki Wozownia oraz Polish Graphic Design. Działania PR prowadzi Kolterman Media Communications.

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
ZAŁĄCZNIKI
poster_v8.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kolterman Media Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.