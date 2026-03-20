Wystartowała siódma edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska 2026 pod hasłem: „Śliwka Nałęczowska – na małe i wielkie chwile”

Design by Śliwka Nałęczowska to inicjatywa skierowana do grafików, ilustratorów i projektantów - zarówno profesjonalistów, jak i osób stawiających pierwsze kroki w branży. Konkurs od lat łączy świat sztuki z codziennością, gdyż daje możliwość zobaczenia własnej pracy na sklepowych półkach w całej Polsce. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu, który odda emocje towarzyszące wspólnym chwilom - od kameralnych spotkań przy kawie po rodzinne uroczystości.

- Śliwka Nałęczowska od zawsze towarzyszy ważnym momentom - tym dużym i tym zupełnie codziennym. Chcemy, aby tegoroczne projekty stały się wizualną opowieścią o bliskości, radości i celebrowaniu wspólnego czasu. Liczymy na świeże spojrzenie i odważne interpretacje, które połączą wrażliwość artystyczną z wyczuciem marki - podkreśla Bożena Piotrowska, odpowiedzialna za markę Śliwka Nałęczowska.

Twórczość w centrum uwagi

Nowością VII edycji jest Nagroda Publiczności, która jeszcze mocniej angażuje społeczność wokół inicjatywy. W kwietniu 2026 r., przez dwa tygodnie, internauci będą mogli głosować na wybrane projekty z listy stworzonej po drugim etapie obrad jury. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 3000 zł oraz zestaw słodyczy.

Dodatkowo 09.03.2026 r. odbędzie się webinar poświęcony tegorocznej edycji z udziałem Bożeny Piotrowskiej oraz Aleksandry Tulibackiej. Podczas spotkania online omówione zostaną wszystkie wytyczne projektowe, zasady udziału oraz kryteria oceny prac.

Nad wyborem najlepszych realizacji czuwać będzie jury złożone z uznanych ekspertów świata designu i komunikacji wizualnej. W jego skład wchodzą: dr Piotr Kuczkowski (ASP Wrocław), Lena Pianovska (STGU), Joanna Rewaj (Dragon Rouge), Aleksandra Tulibacka (Grafmag), Małgorzata Drozdowska (KTR), Patryk Hardziej oraz Ada Zielińska.

Projekty graficzne, przygotowane na siatce wieczka puszki wraz z wizualizacją, można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem strony www.designbysliwkanaleczowska.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 maja 2026 r. Szczegółowe zasady udziału określa regulamin dostępny na stronie akcji.

Partnerami VII edycji są: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, agencja projektowa Dragon Rouge oraz Klub Twórców Reklamy. Patronat medialny objęli: Grafmag, Purpose, Design Practice, Galeria Sztuki Wozownia oraz Polish Graphic Design. Działania PR prowadzi Kolterman Media Communications.