Nowości w lodowej ofercie Colian na sezon 2026
Kontrastowe połączenia smaków, rozbudowa kultowych linii oraz nowe formaty impulsowe - tak w skrócie można opisać kierunek, w którym Colian rozwija swoją ofertę lodową na sezon 2026. Firma stawia na wyraziste doświadczenia sensoryczne oraz wykorzystanie potencjału znanych marek, wprowadzając na rynek propozycje odpowiadające na aktualne trendy konsumenckie.
2026-04-15, 14:06

Wraz z początkiem sezonu Colian prezentuje nowości, które wpisują się w rosnące znaczenie kategorii lodów impulsowych oraz potrzebę różnorodności - zarówno pod względem smaku, jak i formatu. W tegorocznym portfolio pojawiają się produkty łączące kremowe bazy z owocowymi nutami, a także propozycje, po które można sięgnąć w każdej chwili.

Jedną z kluczowych nowości jest Oranżada Hellena milk&juicy - lody na patyku o smaku śmietankowym z oranżadowym sosem. Całość uzupełnia biała polewa z dodatkiem liofilizowanej maliny, która podkreśla kontrast i wzmacnia wielowymiarowe doznania smakowe. Produkt stanowi rozwinięcie linii inspirowanej kultowym napojem i wzmacnia jej obecność w segmencie lodów impulsowych.

Istotnym rozszerzeniem portfolio jest również kanapka lodowa Grześki o smaku śmietankowym, która rozbudowuje dotychczasową linię o wariant inspirowany jednym z najchętniej wybieranych smaków. Kremowe lody połączone z kakaowymi waflami to klasyczne zestawienie w wygodnej formie - idealnej na szybką, słodką przekąskę w ciągu dnia.

Propozycją w kategorii lodów inspirowanych słodyczami są także lody Jeżyki na patyku w unowocześnionej formule, oferujące wielowarstwowe doświadczenie - od aksamitnej masy ciasteczkowej, przez chrupiące dodatki i bakalie, po karmelową otoczkę i mleczną czekoladę. Produkt wpisuje się w trend deserów o bogatej strukturze i intensywnym profilu smakowym.

Uzupełnieniem oferty są lody od Śliwki Nałęczowskiej w opakowaniu z nową grafiką, której projekt został wyróżniony w konkursie „Design by Śliwka Nałęczowska”. Produkt dostępny jest zarówno w formacie impulsowym, jak i familijnym, co pozwala na dalsze budowanie obecności marki w różnych segmentach rynku lodów.

- Rozwijając ofertę lodów, konsekwentnie opieramy się na sile naszych brandów oraz ich rozpoznawalności, jednocześnie odpowiadając na zmieniające się oczekiwania konsumentów. Tegoroczne propozycje to połączenie znanych smaków z nowymi doświadczeniami - zarówno pod względem kompozycji, jak i formatu. Stawiamy na różnorodność oraz produkty, które wpisują się w codzienne nawyki zakupowe i konsumpcyjne - podkreśla Joanna Kąkol Rzecznik Prasowy Colian.

Nowości na sezon 2026 pokazują, że Colian koncentruje się na rozwoju kategorii lodów, bazując na znanych markach i uzupełniając je o atrakcyjne rozwiązania.

Producent: Colian sp. z o.o.

Marki: Oranżada Hellena, Grześki, Jeżyki, Śliwka Nałęczowska

  • Lody Oranżada Hellena milk&juicy - 3,99 zł/ 75 ml
  • Lodowa Kanapka 3,99 zł/ 180 ml
  • Lody Jeżyki na patyku 5,99 zł/ 70 ml
  • Lody Śliwka Nałęczowska na patyku 7,99 zł/ 90 ml
  • Lody Śliwka Nałęczowska 24,99 zł/ 900 ml
Beata Kolterman
