Oranżada Hellena startuje z nową kampanią pod hasłem „JEST SIĘ CZYM CHWALIĆ!”
Oranżada Hellena rozpoczyna kampanię, w której podkreśla swój wybitny charakter oraz pokazuje, jak Polacy są postrzegani przez obcokrajowców. W trzech spotach tworzących spójną opowieść o marce łączącej lokalną dumę z międzynarodowym uznaniem, obok Kuby Wojewódzkiego wystąpią Klaudia Halejcio oraz Julia Żugaj. Bohaterowie komunikacji przeniosą widzów w wyjątkowe miejsca na mapie świata, przedstawiając swoich rodaków jako autentycznie najlepszych, bo… „JEST SIĘ CZYM CHWALIĆ!”.
2026-04-21, 14:55

Już od 20 kwietnia br. w największych stacjach telewizyjnych w kraju zostaną wyemitowane trzy spoty reklamowe, w których wystąpią Kuba Wojewódzki, Klaudia Halejcio oraz Julia Żugaj. Każdy z bohaterów zabierze widzów w daleką podróż – na rejs luksusowym statkiem po Karaibach, imprezę na kalifornijskiej plaży oraz do skąpanego w deszczu Londynu. Każde z tych miejsc pokaże wyjątkowy zachwyt obcokrajowców wobec Polaków oraz wyrazy uznania dla ich zdolności, pozytywnego nastawienia oraz wyjątkowej atmosfery panującej w kraju nad Wisłą.

Marka polskiej firmy rodzinnej Colian w sposób szczególny podkreśla swoje korzenie. Wykorzystując trend doceniania Polski globalnie, z żartem i lekkim przymrużeniem oka, opowiada o wyjątkowości Polaków. W końcu tak wybitny napój, jak Oranżada Hellena, mógł powstać wyłącznie w kraju wybitnych ludzi.

Marka nie zapomina o outdoorze – w maju i czerwcu, a także we wrześniu, w kilku miastach w Polsce – Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Łodzi i Gliwicach – pojawią się billboardy promujące nową kampanię Oranżady Hellena. Z kolei latem – w lipcu i sierpniu – wielkoformatowe reklamy pojawią się wzdłuż najczęściej uczęszczanych autostrad.

Ważną częścią komunikacji będzie także digital. Marka zaangażuje swoich ambasadorów oraz znanych influencerów zza granicy, mieszkających w Polsce, aby pokazali swoje uznanie dla kraju, który stał się ich drugim domem. W maju powróci #Hellendż – projekt zachęcający do doceniania własnych sukcesów. Jego efekty będzie można obserwować w kanałach social media Oranżady Hellena.

Beata Kolterman
hellena-kv-grupowy-poziom-f-2.jpg hellena-kv-grupowy-pion-f-kopia.jpg
Kolterman Media Communications
