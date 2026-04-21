Oranżada Hellena startuje z nową kampanią pod hasłem „JEST SIĘ CZYM CHWALIĆ!”

Już od 20 kwietnia br. w największych stacjach telewizyjnych w kraju zostaną wyemitowane trzy spoty reklamowe, w których wystąpią Kuba Wojewódzki, Klaudia Halejcio oraz Julia Żugaj. Każdy z bohaterów zabierze widzów w daleką podróż – na rejs luksusowym statkiem po Karaibach, imprezę na kalifornijskiej plaży oraz do skąpanego w deszczu Londynu. Każde z tych miejsc pokaże wyjątkowy zachwyt obcokrajowców wobec Polaków oraz wyrazy uznania dla ich zdolności, pozytywnego nastawienia oraz wyjątkowej atmosfery panującej w kraju nad Wisłą.

Marka polskiej firmy rodzinnej Colian w sposób szczególny podkreśla swoje korzenie. Wykorzystując trend doceniania Polski globalnie, z żartem i lekkim przymrużeniem oka, opowiada o wyjątkowości Polaków. W końcu tak wybitny napój, jak Oranżada Hellena, mógł powstać wyłącznie w kraju wybitnych ludzi.

Marka nie zapomina o outdoorze – w maju i czerwcu, a także we wrześniu, w kilku miastach w Polsce – Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Łodzi i Gliwicach – pojawią się billboardy promujące nową kampanię Oranżady Hellena. Z kolei latem – w lipcu i sierpniu – wielkoformatowe reklamy pojawią się wzdłuż najczęściej uczęszczanych autostrad.

Ważną częścią komunikacji będzie także digital. Marka zaangażuje swoich ambasadorów oraz znanych influencerów zza granicy, mieszkających w Polsce, aby pokazali swoje uznanie dla kraju, który stał się ich drugim domem. W maju powróci #Hellendż – projekt zachęcający do doceniania własnych sukcesów. Jego efekty będzie można obserwować w kanałach social media Oranżady Hellena.