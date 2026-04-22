Wystartowało głosowanie publiczności w konkursie Design by Śliwka Nałęczowska 2026!

Po etapie zgłoszeń i obrad ekspertów przyszedł czas na opinię społeczności. Do Nagrody Publiczności zakwalifikowano projekty graficzne przygotowane na wieczko puszki Śliwki Nałęczowskiej 490 g, które w kreatywny sposób interpretują hasło tegorocznej edycji: „Śliwka Nałęczowska - na małe i wielkie chwile”. Każda praca to inna opowieść o codziennych momentach, które warto celebrować.

Głosowanie potrwa do 3 maja 2026 r. do godziny 23:59. Aby wziąć w nim udział, należy wejść na stronę www.designbysliwkanaleczowska.pl i oddać głos w zakładce „Nagroda publiczności”, logując się za pomocą maila. Każdy użytkownik może wskazać jedną pracę.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 3000 zł oraz zestaw słodyczy. Wszyscy zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 5 maja 2026 r.

Twórczość, która trafia na półki

Design by Śliwka Nałęczowska to inicjatywa skierowana do grafików, ilustratorów i projektantów - zarówno profesjonalistów, jak i osób rozpoczynających swoją drogę w branży. Konkurs od lat łączy świat designu z codziennością, dając twórcom możliwość zaprezentowania swoich pomysłów szerokiej publiczności.

Wybrane projekty zyskują realną szansę zaistnienia na rynku, a limitowana seria Śliwka Nałęczowska Art Collection z każdą edycją wzbogaca się o nowe, wyjątkowe opakowania.