Wystartowało głosowanie publiczności w konkursie Design by Śliwka Nałęczowska 2026!
20 kwietnia br. rozpoczęło się, po raz pierwszy w historii konkursu, głosowanie publiczności w siódmej edycji Design by Śliwka Nałęczowska 2026. Internauci mogą wybierać swoich faworytów spośród 57 najlepszych projektów wyłonionych przez jury.
2026-04-22, 13:25

Po etapie zgłoszeń i obrad ekspertów przyszedł czas na opinię społeczności. Do Nagrody Publiczności zakwalifikowano projekty graficzne przygotowane na wieczko puszki Śliwki Nałęczowskiej 490 g, które w kreatywny sposób interpretują hasło tegorocznej edycji: „Śliwka Nałęczowska - na małe i wielkie chwile”. Każda praca to inna opowieść o codziennych momentach, które warto celebrować.

Wybierz swojego faworyta!

Głosowanie potrwa do 3 maja 2026 r. do godziny 23:59. Aby wziąć w nim udział, należy wejść na stronę www.designbysliwkanaleczowska.pl i oddać głos w zakładce „Nagroda publiczności”, logując się za pomocą maila. Każdy użytkownik może wskazać jedną pracę.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 3000 zł oraz zestaw słodyczy.  Wszyscy zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 5 maja 2026 r.

Twórczość, która trafia na półki

Design by Śliwka Nałęczowska to inicjatywa skierowana do grafików, ilustratorów i projektantów - zarówno profesjonalistów, jak i osób rozpoczynających swoją drogę w branży. Konkurs od lat łączy świat designu z codziennością, dając twórcom możliwość zaprezentowania swoich pomysłów szerokiej publiczności.

Wybrane projekty zyskują realną szansę zaistnienia na rynku, a limitowana seria Śliwka Nałęczowska Art Collection z każdą edycją wzbogaca się o nowe, wyjątkowe opakowania.

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
ZAŁĄCZNIKI
wybor-post-d-sn-art2026-1440x1800-v2-04.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kolterman Media Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.