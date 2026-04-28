Więcej koloru na półce - galaretki Oranżada Hellena!

Popularność słodyczy na wagę wynika nie tylko z elastyczności zakupowej, ale także z dopasowania do konkretnych okazji. Produkty z tej kategorii wybierane są z myślą o łatwym serwowaniu, możliwości szybkiego podziału oraz atrakcyjnej formie, która odpowiada na potrzeby najmłodszych odbiorców.

Pektynowe galaretki o smaku Oranżada Hellena wpisują się w te oczekiwania idealnie, łącząc funkcjonalność z przyjemnością. Indywidualne pakowanie ułatwia porcjowanie i dystrybucję w większych grupach, co ma znaczenie przy organizacji wydarzeń dla dzieci. Miękka, sprężysta konsystencja, płynne nadzienie oraz cukrowa posypka budują ich atrakcyjność i wyróżniają je na półce.

- Zauważamy, że konsumenci coraz częściej sięgają po produkty, które łączą wygodę użytkowania z przyjemnością. W tym przypadku istotne są zarówno walory smakowe, jak i skład odpowiadający na aktualne wymagania rynku. Dodatkowo wykorzystujemy potencjał kultowej Oranżada Hellena, która budzi pozytywne skojarzenia i cieszy się wysoką rozpoznawalnością - podkreśla Joanna Kąkol rzecznik prasowy Colian.

Dodatkowym atutem pozostaje przejrzysta receptura - bez glutenu, tłuszczu, żelatyny i sztucznych barwników, wpisująca się w rosnące zainteresowanie produktami o prostym składzie.

Oferta dostępna jest w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji, w rekomendowanej cenie detalicznej 19,99 zł za opakowanie 1 kg.