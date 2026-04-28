Więcej koloru na półce - galaretki Oranżada Hellena!
Segment słodyczy na wagę pozostaje jedną z najchętniej wybieranych kategorii - sięga po nią aż 9 na 10 Polaków. Trend ten napędzają m.in. okazje związane z organizacją wydarzeń dla dzieci, takie jak kinderbale, szkolne uroczystości czy sezonowe aktywności. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tym obszarem firma Colian przygotowała galaretki inspirowane kultową Oranżadą Hellena, dostępne w praktycznym formacie 1 kg.
2026-04-28, 12:14

Popularność słodyczy na wagę wynika nie tylko z elastyczności zakupowej, ale także z dopasowania do konkretnych okazji. Produkty z tej kategorii wybierane są z myślą o łatwym serwowaniu, możliwości szybkiego podziału oraz atrakcyjnej formie, która odpowiada na potrzeby najmłodszych odbiorców.

Pektynowe galaretki o smaku Oranżada Hellena wpisują się w te oczekiwania idealnie, łącząc funkcjonalność z przyjemnością. Indywidualne pakowanie ułatwia porcjowanie i dystrybucję w większych grupach, co ma znaczenie przy organizacji wydarzeń dla dzieci. Miękka, sprężysta konsystencja, płynne nadzienie oraz cukrowa posypka budują ich atrakcyjność i wyróżniają je na półce.

- Zauważamy, że konsumenci coraz częściej sięgają po produkty, które łączą wygodę użytkowania z przyjemnością. W tym przypadku istotne są zarówno walory smakowe, jak i skład odpowiadający na aktualne wymagania rynku. Dodatkowo wykorzystujemy potencjał kultowej Oranżada Hellena, która budzi pozytywne skojarzenia i cieszy się wysoką rozpoznawalnością - podkreśla Joanna Kąkol rzecznik prasowy Colian.

Dodatkowym atutem pozostaje przejrzysta receptura - bez glutenu, tłuszczu, żelatyny i sztucznych barwników, wpisująca się w rosnące zainteresowanie produktami o prostym składzie.

Oferta dostępna jest w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji, w rekomendowanej cenie detalicznej 19,99 zł za opakowanie 1 kg.

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
ZAŁĄCZNIKI
galaretka-oranzada-hellena-przekroje-motyw.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kolterman Media Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.