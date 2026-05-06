Znamy laureatów konkursu Design by Śliwka Nałęczowska 2026!
Siódma edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska dobiegła końca, po raz kolejny przyciągając setki utalentowanych twórców z całej Polski. Jury wyłoniło najlepsze projekty inspirowane hasłem „Śliwka Nałęczowska - na małe i wielkie chwile”, które zostaną wykorzystane na opakowaniach w ramach limitowanej serii Art Collection. Po raz pierwszy w historii swój głos oddali także internauci, wybierając zwycięzcę Nagrody Publiczności.
2026-05-06, 12:10

W tym roku zadanie polegało na zaprojektowaniu autorskiej grafiki na wieczko puszki Śliwki Nałęczowskiej 490 g. Nadesłane prace udowodniły, że codzienne momenty - zarówno te kameralne, jak i bardziej wyjątkowe - mogą stać się inspiracją do tworzenia poruszających i wyrazistych projektów. Uczestnicy sięgali po różnorodne środki wyrazu, łącząc ilustrację i formy graficzne w spójne, emocjonalne opowieści.

- Tegoroczna odsłona pokazała, jak wiele znaczeń można przypisać pozornie prostym momentom codzienności. Uczestnicy w niezwykle różnorodny sposób interpretowali temat bliskości, relacji i wspólnego czasu. To projekty pełne emocji, autentyczności i świeżego spojrzenia na markę - podkreśla Bożena Piotrowska, odpowiedzialna za Śliwkę Nałęczowska. - Cieszy nas również ogromne zaangażowanie internautów w głosowanie na Nagrodę Publiczności, które dodatkowo wzmacnia dialog z odbiorcami i twórcami.

Spośród wielu inspirujących interpretacji jury wskazało projekty, które najlepiej łączyły walory estetyczne z czytelnym przekazem i dopasowaniem do charakteru marki. Najwyższe wyróżnienie trafiło do Katarzyny Boguckiej, której projekt zachwycił jury dojrzałością artystyczną oraz umiejętnym uchwyceniem idei wspólnego celebrowania chwil.

- Pierwsze miejsce zdobywa ilustracja pełna lekkości, rytmu i swobody. To praca, która przyciąga energią - żywa, barwna i konsekwentnie poprowadzona formalnie. Kompozycja opiera się na płynnym ruchu i naturalnej narracji, w której postaci, motywy i ornamenty tworzą spójną, pulsującą całość - mówi Lena Pianovska z STGU, przewodnicząca jury.

Drugą nagrodę otrzymał Robert Myśliwski, a trzecie miejsce zajęła Julia Latusek.

Laureatem Nagrody Publiczności została Urszula Furmańska-Droździk.

W skład jury VII edycji weszli uznani eksperci ze świata designu i komunikacji wizualnej, w tym przedstawiciele uczelni artystycznych, branży kreatywnej oraz mediów. Ich zadaniem było wyłonienie projektów, które najlepiej łączą wysoką jakość artystyczną z dopasowaniem do świata marki i potencjałem wdrożeniowym.

Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie www.designbysliwkanaleczowska.pl. Wybrane projekty staną się częścią limitowanej serii opakowań Śliwka Nałęczowska Art Collection, dając konsumentom możliwość obcowania ze sztuką w codziennym wydaniu.

Partnerami VII edycji konkursu byli: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Dragon Rouge oraz Klub Twórców Reklamy. Patronat medialny objęli: Grafmag, Purpose, Design Practice, Galeria Sztuki Wozownia oraz Polish Graphic Design. Działania PR prowadzi Kolterman Media Communications.

