Nowe Mega Paki od marki Familijne dostępne w sieci Dino

Marka Familijne kontynuuje rozwój segmentu wafli gofrowych, odpowiadając na rosnącą popularność większych opakowań przekąsek, idealnych do dzielenia się z bliskimi. Nowe Mega Paki powstały z myślą o konsumentach, którzy chętnie sięgają po dobrze znane i lubiane smaki w wygodnej, rodzinnej odsłonie.

W nowej ofercie znalazły się wafle gofrowe, które łączą wyrazistą chrupkość z lekkim, napowietrzonym musem z dodatkiem wanilii Bourbon oraz czekolady belgijskiej. Połączenie charakterystycznej, ultrachrupiącej struktury wafelka z delikatnym nadzieniem sprawia, że świetnie sprawdzą się zarówno jako przekąska na co dzień, jak i podczas wspólnych chwil z bliskimi.

- Wprowadzenie do oferty wafli gofrowych w dużej gramaturze to kolejny krok w rozwoju oferty Familijne i umacnianiu naszej obecności w kanale dyskontowym - podkreśla Joanna Kąkol rzecznik prasowy Colian.

Familijne od lat należą do grona najbardziej rozpoznawalnych marek wafli rodzinnych w Polsce, regularnie rozwijając portfolio o nowe smaki, formaty i aktywacje wspierające sprzedaż. Majowa premiera Mega Paków to kolejny element strategii wzmacniania pozycji brandu oraz budowania atrakcyjnej oferty dla partnerów handlowych.

Mega Paki: Familijne Gofrowe z musem o smaku waniliowym oraz Familijne Gofrowe z musem czekoladowym w gramaturze 225 g, sugerowana cena detaliczna 7,49 zł/szt.

Producent: Colian sp. z o.o.

