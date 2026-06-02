Nowe zupy i danie gotowe od JemyJemy już w sprzedaży!

Segment zup i dań gotowych pozostaje jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii rynku convenience. Coraz więcej osób poszukuje produktów, które pozwalają szybko przygotować posiłek, a jednocześnie nawiązują do dobrze znanych, klasycznych receptur. Nowości JemyJemy odpowiadają na te oczekiwania, łącząc wygodną formę podania z wyrazistym smakiem oraz łatwością przygotowania.

Do portfolio marki dołączył Barszcz ukraiński JemyJemy (400 g) przygotowany m.in. z buraków ćwikłowych, kapusty, ziemniaków i białej fasoli, z dodatkiem śmietanki oraz aromatycznych przypraw. Drugą propozycją jest Zupa Ziemniaczana z boczkiem wędzonym JemyJemy (450 g) - kremowe połączenie ziemniaków, warzyw oraz wędzonego boczku, doprawione szczypiorkiem. Ofertę uzupełnia Potrawka z kurczaka z warzywami JemyJemy (360 g) - danie gotowe z mięsem z kurczaka, marchewką, groszkiem i pietruszką w delikatnym sosie na bazie śmietanki i masła.

- Rozwijając markę JemyJemy, koncentrujemy się na rozwiązaniach, które wpisują się w codzienne potrzeby współczesnych konsumentów. Coraz większe znaczenie mają dziś produkty łatwe w przygotowaniu, ale jednocześnie bazujące na dobrze znanych smakach i wysokiej jakości składnikach. Właśnie dlatego nasze portfolio regularnie poszerza się o kolejne propozycje inspirowane domową kuchnią, także tą z różnych zakątków świata - podkreśla Aleksandra Duszyńska Brand Manager w firmie Profi S.A.

Zupy i dania gotowe JemyJemy są gotowe do spożycia od razu po podgrzaniu i nie wymagają przechowywania w lodówce. Sprawdzają się zarówno jako szybki posiłek w domu, jak i wygodna opcja do pracy czy podczas wakacyjnych wyjazdów.

Wprowadzeniu nowości będą towarzyszyć działania marketingowe obejmujące m.in. komunikację digitalową, aktywności w mediach społecznościowych, materiały POS oraz wsparcie PR.

Więcej informacji na www.jemyjemy.com.

Producent: PROFI S.A. Ceny Zup i Dań Gotowych JemyJemy, wahają się od 5,99 zł do 8,99 zł w zależności od sieci sklepów i kanału sprzedaży.