Appetita wystartowała z nowym konkursem „PRZYPRAW LATO NAGRODAMI!”
Marka Appetita zaprasza do udziału w konkursie „PRZYPRAW LATO NAGRODAMI!”, który zachęca do kulinarnych eksperymentów i odkrywania smaków sezonu grillowego. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym m.in. 3 elektryczne rowery miejskie KROSS SENTIO HYBRID 3.0 504, 10 bonów do marketów Dino o wartości 1000 zł oraz 10 frytownic beztłuszczowych Tefal Infrared EY832HE0. Dodatkowo wszyscy laureaci otrzymają zestawy przypraw Appetita.
2026-07-15, 11:06

Do 12 sierpnia br. potrwa aktywacja konsumencka „PRZYPRAW LATO NAGRODAMI!” organizowana przez markę Appetita. Aby dołączyć do zabawy, wystarczy kupić w sieci Dino co najmniej dwie dowolne przyprawy Appetita w mniejszych opakowaniach, przygotować z ich wykorzystaniem danie z grilla lub dodatek do grillowego menu, a następnie sfotografować je z widocznymi opakowaniami produktów.

Zdjęcie wraz z oryginalną nazwą potrawy należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku. Jury oceni przede wszystkim pomysłowość, kreatywność oraz atrakcyjność wizualną zgłoszonych prac.

- Lato to czas spotkań przy grillu, wspólnego gotowania i odkrywania nowych smaków. Chcemy inspirować do kulinarnej zabawy oraz pokazać, że odpowiednio dobrane przyprawy potrafią całkowicie odmienić nawet dobrze znane dania. Konkurs „PRZYPRAW LATO NAGRODAMI!” to zaproszenie do dzielenia się własnymi pomysłami oraz celebracji letnich chwil przy wspólnym stole - podkreśla Magdalena Sarnowska Marketing Manager w firmie Colian.

Kampania promująca konkurs obejmuje działania w mediach społecznościowych, materiały w punktach sprzedaży oraz komunikację online. Szczegóły, w tym regulamin, dostępne są na stronie www.smakistyl.pl oraz na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku.

Producent: Colian Sp. z o.o.
Marka: Appetita

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
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