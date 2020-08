Wafle Familijne dzisiaj kończą 25 lat! 

Słodką historię marki Familijne zapoczątkowała rejestracja znaku towarowego „Wafle Familijne” dokonana 21 sierpnia 1995 r. W tym samym roku z zakładów bydgoskiej Jutrzenki trafiły na rynek pierwsze Wafle Familijne, które zrewolucjonizowały kategorię wafli rodzinnych.

Pierwsze Familijne były innowacyjnym waflem, jakiego ówczesny polski rynek jeszcze nie widział. Dwa kremy – kakaowy i śmietankowy – ukryte w jednym wafelku to pierwszy „dwusmak”, jaki pojawił się na sklepowych półkach i… gości na nich do dzisiaj.

Marka Familijne nieprzerwanie wyznacza trendy i wpływa na gusta Polaków od początku swojego istnienia. W ciągu 25 lat oferta produktowa rozrosła się do 11 wariantów smakowych. Wśród nich znajdują się m.in. unikalne Familijne wafle Gofrowe - pierwsze w kraju połączenie grubego, chrupiącego wafla o strukturze przypominającej gofra z puszystym musem lub kremem.

Dzisiaj Wafle Familijne to strategiczna marka w portfelu Colian, która od lat jest numerem jeden w segmencie wafli rodzinnych (Colian za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, okres lipiec 2019 – czerwiec 2020, kategoria: wafle rodzinne). Za Familijnymi niezmiennie stoi rodzinność, radość ze wspólnie spędzonych chwil i chrupiąca przyjemność. Jako niekwestionowany synonim kategorii marka stale umacnia pozycję rynkową, co przekłada się na osiągane wyniki. Pierwsza połowa tego roku przyniosła prawie 30% wzrost odsprzedaży Wafli Familijnych – z dynamiką kilkukrotnie szybszą od całego rynku! (Colian za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż wartościowa, okres styczeń - czerwiec 2020, kategoria: wafle rodzinne). Aktualnie Wafle Familijne śmietankowe 180 g, kakaowo-śmietankowe 180 g czy kakaowe 180 g to najczęściej wybierane produkty wśród wafli rodzinnych bez czekolady.

Marka hucznie świętuje swoje urodziny. Z okazji jubileuszu Wafli Familijnych, do końca sierpnia trwa loteria „Familijne 25. Urodziny”. Aby wziąć w niej udział, wystarczy zakupić dwa dowolne opakowania Wafli Familijnych, zarejestrować paragon na stronie www.familijne.pl i zdrapać wirtualną zdrapkę. Do wygrania jest samochód oraz nagrody pieniężne. Z kolei bez rejestracji paragonu można zdobyć pakiety Wafli Familijnych dla całej rodziny.