Na rynku napojów pojawiła się wyjątkowa propozycja – Oranżada Hellena Pouch ze słomką. Nowa, niegazowana, landrynkowa wersja Oranżady w wygodnej, impulsowej torebce 180 ml ze słomką stanowi sentymentalną podróż w czasie, a zarazem bardzo ciekawą ofertę marki kierowaną do najmłodszych konsumentów. Nowość nawiązuje do kultowej formy opakowania dla tej kategorii, jaką w latach 70. – 80. był foliowy woreczek. Produkt nie zawiera konserwantów i sztucznych barwników.

Dzieci najbardziej lubią pić napoje przez słomkę, a przy tym uwielbiają landrynkowy smak Oranżady Hellena. Z myślą o nich wprowadziliśmy do oferty Oranżadę Hellena Pouch ze słomką, która nie ma rynkowego odpowiednika, a jednocześnie stanowi powrót do korzeni oranżady jako kategorii. Inspiruje nas tradycja, ale jest to powrót w nowoczesnej odsłonie – wyjawia Magdalena Koszela, Senior Brand Manager w Colian sp. z o.o.

Oranżada Hellena ze słomką jest już dostępna w sprzedaży. Można ją nabyć w wygodnej, poręcznej impulsowej torebce o pojemności 180 ml. Nowość jest oferowana w kolorowym, wyrazistym opakowaniu z designem spójnym dla wszystkich wyrobów marki. Charakter napoju i grupę celową podkreślają dziecięce elementy graficzne, a także claim – „Pyszna frajda!”.

Produkt jest silnie wspierany w punktach sprzedaży detalicznej. W sklepach pojawiły się - przykuwające uwagę i zwiększające widoczność napoju - obrandowane materiały POS (wobblery i plakaty). Ponadto na potrzeby handlu przygotowano dedykowane kosze zasypowe w kształcie opakowania napoju i specjalne ekspozytory w trzech różnych rozmiarach.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Oranżada Hellena

Produkt: Oranżada Hellena Pouch ze słomką

Pojemność: 180 ml

Cena: ok. 2,00 zł