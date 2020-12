Colian przekazał słodycze dla krwiodawców

Spółka Colian pomaganie ma we krwi. W grudniu do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w sześciu miastach w Polsce firma przekazała ponad 22 tysiące słodyczy i napojów. To kolejna akcja realizowana na rzecz społeczności lokalnej w regionach, gdzie producent posiada swoje oddziały.