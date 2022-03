Do 2025 roku 100% opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. To jedno z ekologicznych zobowiązań, podjętych i wdrażanych przez firmę w zakładach produkcyjnych na całym świecie.

BIC to globalny lider w kategorii produktów szkolno-biurowych, zapalniczek i maszynek do golenia. Każdego dnia dostarcza użytkownikom miliony produktów wykonanych w znacznej części z plastiku lub opakowanych w materiały z tworzyw sztucznych. Tym większego znaczenia nabiera ekologiczna deklaracja producenta, która wyznacza kierunek zmian na najbliższe lata.

Zobowiązanie na 100%

Badania nad bezpośrednim wpływem swoich wyrobów na środowisko naturalne BIC rozpoczął już w 1994 roku od analizy cyklu życia produktu. Przyglądano się surowcom, zużyciu energii i wody, ilości wytwarzanych odpadów oraz procesowi utylizacji. Pierwsze wnioski, jakie wtedy wyciągnięto, zapoczątkowały drogę w kierunku zrównoważonego rozwoju i doprowadziły firmę do poniższych zobowiązań.

Do 2025 roku

100% opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania

opakowań produktów BIC będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania 100% opakowań papierowych i kartonowych BIC będzie pochodziło z certyfikowanych źródeł i/lub recyklingu

opakowań papierowych i kartonowych BIC będzie pochodziło z certyfikowanych źródeł i/lub recyklingu 100% plastikowych opakowań BIC będzie wolnych od polichlorku winylu (PVC)

plastikowych opakowań BIC będzie wolnych od polichlorku winylu (PVC) 75% materiałów użytych do produkcji opakowań plastikowych będzie nadawało się do ponownego przetworzenia

Zespół BIC nieustannie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie produktów i opakowań, by jak najlepiej wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym i minimalizować wpływ odpadów na ekosystem.

W 2020 roku w laboratoriach BIC przetestowano 24 alternatywne surowce, 11 rodzajów tworzyw sztucznych z recyklingu, 10 materiałów hybrydowych i 3 pochodzące z zasobów odnawialnych. Podjęto także decyzję, że od tej pory wszystkie nowe produkty i ich opakowania muszą być zgodne z nowymi zobowiązaniami dotyczącymi tworzyw sztucznych, a zrównoważony rozwój został uznany za kluczowe kryterium przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu na rynek nowej oferty.

Ekologiczna strategia BIC została zdefiniowana w filozofii 4 R:

REDUCE – zmniejszenie ilości surowców wykorzystywanych do wytwarzania produktów BIC

– zmniejszenie ilości surowców wykorzystywanych do wytwarzania produktów BIC RECYCLED – wykorzystywanie do produkcji jak największej ilości materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów alternatywnych

– wykorzystywanie do produkcji jak największej ilości materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów alternatywnych REFILLABILITY – zwiększenie liczby produktów nadających się do ponownego napełnienia

– zwiększenie liczby produktów nadających się do ponownego napełnienia RECYCLABILITY – poprawa możliwości ponownego przetwarzania produktów i opakowań

Zobowiązania podjęte przez firmę dwa lata temu już dziś przekładają się na realne zmiany.

Ograniczono ilość plastiku używanego w opakowaniach.

Ponad 97% opakowań kartonowych BIC wytwarzanych jest z surowców pochodzących z recyklingu lub z certyfikowanych źródeł

80% opakowań produktów jest wykonanych z tektury

94% tworzyw sztucznych używanych w opakowaniach BIC nie zawiera PVC (polichlorku winylu)

86% swoich wyrobów BIC produkuje we własnych fabrykach

Konsumenci, którzy w swoich wyborach kierują się ekologią, znajdą w ofercie BIC coś dla siebie. Linia BIC ECOlutions została zaprojektowana tak, by chronić naturalne zasoby naszej planety. Należące do niej produkty (m.in. długopisy, ołówki, kredki, markery, kleje czy korektory) wykonano, w co najmniej 50% do 100%, z materiałów powtórnie przetworzonych.

15 produktów szkolno-biurowych BIC posiada certyfikat ekologiczny NF Environnement (NF 400), co świadczy o zaprojektowaniu ich z myślą o zminimalizowaniu wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu.

Wymieniając ołówek czy długopis na wytworzony z surowców wtórnych, każdy może stać się częścią większego dzieła. Wspólnie piszemy zieloną przyszłość naszej planety!

***

BIC® – światowy lider w kategorii produktów szkolno-biurowych, zapalniczek i maszynek do golenia wnosi prostotę i radość do codziennego życia. Od ponad 75 lat zapewnia wysokiej jakości produkty w przystępnej cenie, które są dostępne dla konsumentów na wyciągnięcie ręki. Na przestrzeni lat BIC® stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek oraz znakiem towarowym zarejestrowanym na całym świecie. Dziś produkty BIC sprzedawane są w ponad 160 krajach świata, a wśród kultowych marek znajdziemy: BIC Kids™, BIC FlexTM, BodyMark by BICTM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us. TM, Wite-Out® i inne. W 2020 roku sprzedaż netto BIC wyniosła 1627,9 mln euro. Spółka jest notowana na „Euronext Paris”, wchodzi w skład indeksów SBF120 i CAC Mid 60 i jest doceniana za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i edukację. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź about.bic.com lub śledź nas na LinkedIn, Instagramie, Twitterze, lub YouTube.