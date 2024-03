Oranżada Hellena oficjalnym sponsorem programu „Love Island. Wyspa miłości”

W trakcie 36 odcinków programu na uczestników reality show czeka szereg atrakcji realizowanych przy współpracy z marką, w tym dobrze znany już hellendż.

Jednym z elementów scenografii jest również oranżadowy bar po brzegi wypełniony orzeźwiającymi ORANŻADAMI HELLENA. To właśnie tam toczy się towarzyskie życie mieszkańców wyspy. Obok niego zaaranżowana została także pełna życia i energii scena wieczornych imprez, podczas których uczestnicy i uczestniczki świetnie bawią się i regularnie sięgają po kultową Oranżadę Hellena.

To dla nas bardzo ważny moment, ponieważ po raz pierwszy nasza obecność w telewizji nie ogranicza się do standardowych spotów reklamowych czy billboardów sponsorskich, ale obejmuje szereg działań marketingowych oraz wizerunkowych związanych z tym medium. Wybrany format typu „reality” daje możliwość przedstawienia marki w naturalny sposób, co z sprzyja budowaniu więzi i relacji z widzami. Dzięki temu chcemy pokazać jak duży potencjał i energię ma Oranżada Hellena. – komentuje Joanna Kąkol, rzecznik prasowy Colian.

Product placement zostanie wsparty reklamą brandu w aplikacji mobilnej reality show oraz w mediach społecznościowych. Program można oglądać w TV i w digitalu od poniedziałku do piątku, a także w niedziele o godz. 22:00 na antenie Czwórki.

Za współpracę oraz koordynację prac z produkcją programu "Love Island. Wyspa miłości" odpowiadają agencje Initiative i Kinesso. Doradztwo w obszarze public relations zapewnia Kolterman Media Communications.